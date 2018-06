Űrhaderő létrehozását rendelte el Donald Trump

Donald Trump amerikai elnök űrhaderő létrehozását rendelte el a védelmi minisztériumnak.



Donald Trump az Országos Űrkutatási Tanács Fehér Házban tartott tanácskozásán elnöki utasítást írt alá, amelyben elrendelte: a védelmi minisztérium "azonnali hatállyal indítsa el egy világűrbe telepítendő haderő felállításához szükséges folyamatot".



"Nem elég a puszta amerikai jelenlét a világűrben, amerikai dominanciára van szükség" - fogalmazott a tanácskozás megkezdése előtt az elnök. "Lesz egy légierőnk és lesz egy űrhaderőnk '" - mondta, hozzátéve, hogy két, egymástól független, de egyenrangú haderőnemről van szó.



Trump már korábban is jelezte, hogy szívesen látná egy hatodik haderőnem létrehozását, és a Kongresszusban is évek óta időről-időre napirendre kerül e téma. A hétfői bejelentéskor egyelőre nem derültek ki részletek a világűr felfegyverzéséről, tehát nem tudható az sem, hogy a tervek hasonlatosak-e az 1983-ben az akkori amerikai elnök, Ronald Reagan által meghirdetett csillagháborús elképzelésekhez. A csillagháborús terv (SDI) földi és űrben telepített fegyverek használatát irányozta elő stratégiai atomfegyverekkel felszerelt ballisztikus rakéták ellen, és elsősorban az akkori Szovjetunió ellen irányult.



A Donald Trump által aláírt direktíva kapcsán elemzők azonnal emlékeztettek rá, hogy ehhez a Kongresszus felhatalmazására van szükség. Ráadásul - teszik hozzá - az Egyesült Államok aláírta az 1967-ben életbe lépett nemzetközi világűr-szerződést (Outer Space Treaty), amely szabályozza a világűr kutatását és felhasználását, és határozottan megtiltja tömegpusztító fegyverek telepítését az űrben és más égitesteken.



A direktíva aláírása után az elnök még egy utasítást szignált, amely a világűrben keletkező szemétre vonatkozik.



A Trump-kormányzatnak nem ez az első lépése a világűr további kutatása és hasznosítása érdekében. Robotokat tervez küldeni a Hold feltárására, tavaly decemberben Trump aláírta azt az elnöki utasítást, amely a Holdra induló újabb expedíciót és egy esetleges Mars-miszsziót tenne lehetővé. A múlt hónapban pedig elrendelte, hogy a kormányzat tekintse át a kereskedelmi célú űrutazások szabályozását. A NASA egyik szóvivője, Cheryl Warner hétfői tájékoztatása szerint jövőre meg is kezdődik az előkészítő munka az újabb Hold-utazáshoz, amelyet a NASA magántársaságokkal együttműködve kíván lebonyolítani.