Teherhajóval ütközött egy amerikai hadihajó Japán közelében, hét haditengerész eltűnt

Összeütközött egy amerikai hadihajó egy Fülöp-szigeteki teherhajóval szombaton, Japán közelében. Többen megsérültek, és egy forrás szerint van, aki eltűnt az amerikaiak közül.Hivatalos amerikai forrás ezt a hírt még nem erősítette meg.

A baleset éjszaka történt, Jokoszuka japán kikötőtől, a 7. amerikai flotta állomáshelyétől mintegy száz kilométerre. A japán parti őrség egyik tisztje elmondta: egyelőre nem tudni mi okozta a romboló és a nála négyszer nagyobb teherhajó balesetét, ám ez egy rendkívül forgalmas tengeri terület.A japán NHK tévéállomás szerint legalább egy amerikai tengerész megsérült, hétnek a hollétéről pedig nem tudnak. Az amerikai haditengerészet csak azt közölte, hogy folyik a károk felmérése.Nakamura Josihitó, a japán parti őrség szóvivője elmondta, hogy az eltűnt tengerészek a tengerbe eshettek, de az is lehet, hogy a romboló sérült részében rekedtek."Most két dologra összpontosítunk: a hajó biztonságára és a legénység épségére" - húzta alá Scott Swift tengernagy, a csendes-óceáni amerikai flotta parancsnoka.A hajó kapitányát a jokoszukai katonai kórházba szállították, két másik amerikai pedig zúzódásos sérüléseket szenvedett.Az ütközés a hajó hajtóművében is kárt tett, ezért megsegítésére vontatókat küldtek. A japán parti őrség is járőrhajókat és repülőgépen orvosokat küldött a hadihajóhoz.A parti őrség egyik tisztje elmondta, hogy a Fülöp-szigeteki konténerszállító hajóról nem jelentettek sérülteket.A CNN amerikai hírtelevízió szerint nem fenyegeti az elsüllyedés veszélye, de víz jutott a hajótérbe, és a hajtóműve sem működik.A japán NHK televízióban közölt légi felvételek azt mutatják, hogy a Fitzgerald romboló jobb oldalán súlyos károk keletkeztek. Az amerikai haditengerészet szerint a vízvonal alatti kár miatt a hajót részben elárasztotta a víz, de nem fenyegeti az elsüllyedés veszélye.