Reszkethetnek a Föld legfejlettebb országai - Szigetállam perli őket a globális felmelegedésért, a túlélésük a tét

A Csendes-óceán délnyugati részén fekvő Vanuatu be akarja perelni a kőolaj-, földgáz- és szénkitermelő vállalatokat, valamint a fosszilis tüzelőanyagok használatára épülő iparosodott országokat a klímaváltozás előidézése miatt - jelentette be csütörtökön a szigetország külügyminisztere.



A csaknem 80 szigetből álló és 280 ezer lakosú Vanuatu egyike annak a több mint tucatnyi csendes-óceáni szigetállamnak, amely alacsony fekvése miatt már most kénytelen szembe nézni az emelkedő tengervízszint és az egyre gyakoribbá váló viharok pusztító következményeivel.



Vanuatu külügyminisztere, Ralph Regenvanu a klímaváltozás által legsúlyosabban érintett fejlődő országok vezetőiből álló Climate Vulnerable Forum nevű globális egyesület csütörtöki virtuális csúcstalálkozóján beszélt arról, hogy országa jogi lépéseket tervez a klímaváltozás előidézésében részes cégek és országok ellen.



Mint fogalmazott: "országom kormánya jelenleg azon dolgozik, hogy az igazságszolgáltatási rendszer - beleértve a nemzetközi törvénykezés - nyújtotta lehetőségeket kihasználva kifizettesse az éghajlatváltozás elleni védekezés költségeit azokkal a kőolaj-, földgáz- és szénkitermelő vállalatokkal, pénzintézetekkel, valamint kormányokkal, amelyek tevékenyen és tudatosan részt vettek az országom létét fenyegető veszély létrehozásában".



Regenvanu felidézte, hogy mindössze egyetlen ciklon csaknem 450 millió dollár (127 milliárd forint) gazdasági veszteséget okozott az országának 2015-ben.



A külügyminiszter szerint Vanuatu várja azoknak az országoknak a jelentkezését, amelyek csatlakoznának a kezdeményezéshez. Hozzátette, a tervezett jogi lépések részleteit az ENSZ 24. Klímakonferenciáján (COP24) vitatnák meg jövő hónapban a lengyelországi Katowicében.



A nagyvállalatok és kormányok klímaváltozásban játszott szerepével foglalkozó keresetek száma egyre növekszik. Az egyesült államokbeli Baltimore idén júniusban 26 olaj- és gázvállalat, köztük a BP Plc, a Chevron Corp és az Exxon Mobil Corp ellen nyújtott be keresetet arra hivatkozva, hogy tudatosan járulnak hozzá az éghajlatváltozás "katasztrofális következményeihez".