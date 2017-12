Osztrák alkotmánybíróság: engedélyezni kell a melegházasságot

Diszkriminatívnak minősítette az osztrák alkotmánybíróság kedden az azonos nemű személyek összeházasodásának tilalmát, és ezzel megnyitotta az utat azelőtt, hogy a jövőben ilyen házasságokat kössenek.



A bíróság döntése alapján az azonos nemű személyek 2019 elejétől léphetnek törvényesen házasságra Ausztriában.



Jelenleg a melegek élettársi kapcsolatban élhetnek az országban, jóllehet néhány hónapja ezt anyakönyvvezető előtt is bejegyeztethetik.



Az azonos neműek közötti házasság tilalma sérti az egyenjogúság elvét és azt a jogot, hogy az emberek között ne tegyenek különbséget szexuális irányultságuk szerint - mondta ki döntésében az alkotmánybíróság.



A testület elé azért került az ügy, mert egy bécsi bíróság elutasította két, élettársi kapcsolatban élő nő kérését arra, hogy összeházasodjanak.



A panaszosok ügyvédje történelminek minősítette a döntést, és arra is felhívta a figyelmet, hogy Ausztria az első európai ország, ahol bíróság döntött a melegházasságról; más országok a politikai utat választották.



Ausztriában 2010-ben lépett életbe az azonos nemű párok élettársi kapcsolatát engedélyező törvény, idén áprilistól az élettársi kapcsolatot anyakönyvvezető előtt is megerősíthetik. Azonos nemű párok 2013 óta örökbe fogadhatják partnerük vér szerinti gyermekét, 2015-től pedig nem vér szerinti gyermek közös örökbefogadása is lehetővé vált.