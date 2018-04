Nyugati országok veszik át az Izraelbe érkezett afrikai migránsok harmadát

Ez egy kivételes megállapodás az ENSZ főbiztosa és Izrael állam között, amellyel 16 250 embert visznek ki olyan fejlett országokba, mint Kanada vagy Németország és Olaszország. Az ENSZ menekültügyi főbiztosa ezzel járul hozzá a megoldáshoz, szervezi, sőt finanszírozza az áttelepítést

A további mintegy 26 ezer ember, akik közül sokan menedékjogért folyamodtak, oltalmazotti státuszt kap, és engedélyezik nekik, hogy még legalább öt évig Izraelben maradjanak - közölte hétfőn Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnök hivatala.Netanjahu későbbi nyilatkozatában Kanadát, Olaszországot és Németországot említette, mint amelyek hajlandók több ezer afrikai migránst befogadni.- jelentette ki televíziós nyilatkozatában a miniszterelnök., amelyet azért alapítottak, hogy a zsidóknak legyen saját államuk, ahol többek között menedéket találhatnak az üldöztetések elől. A jobboldali szavazók nyomást gyakorolnak a kormányra, hogy utasítsa ki a migránsokat, akik szerintük csupán jobb életet keresnek, míg mások a befogadásuk mellett szállnak síkra.Izrael februárban kezdte kézbesíteni 20 ezer afrikai férfi migráns számára a távozásra felszólító leveleket, két hónapot adva nekik az ország elhagyására, ellenkező esetben börtönnel fenyegetve őket.Az izraeli kormány fejenként 3500 eurót ajánlott a többségükben Szudánból és Eritreából érkezett migránsoknak, továbbá egy repülőjegyet egy "biztonságos szubszaharai országba", amely az izraeli média szerint Ruanda lehet. A migránsok védelme érdekében fellépő emberi jogi csoportok azonban azt állítják, hogy sokan közülük erőszak és háború elől menekültek, és amennyiben kiutasítják őket, még ha egy másik afrikai országba is, továbbra is veszélyben lesznek.Az emberi jogi csoportok a kitoloncolási tervet az izraeli legfelsőbb bíróságon támadták meg, amely március 15-én kibocsátott ideiglenes végzésével befagyasztotta a végrehajtást.A főbiztos korábban sürgette Izraelt, hogy vizsgálja felül az eredeti tervet, mondván, hogy azok a migránsok, akiket az elmúlt években szubszaharai országokba helyeztek át, nincsenek biztonságban, és sokan közülük nekivágnak az Európába vezető veszélyes útnak, amelynek során visszaéléseket, kínzást kell elszenvedniük, sőt sokan meg is halnak.2005 óta összesen mintegy 64 ezer illegális afrikai bevándorló érkezett Izraelbe, bár azóta sokan távoztak közülük.