Nem kutatnak a sárlavina túlélői után Kolumbiában

A kolumbiai hatóságok bejelentették pénteken, hogy beszüntetik a túlélők utáni kutatást az áradás és sárlavina sújtotta Mocoa városban.



Egy hete, szombatra virradó éjjel a heves esőzések következtében a térség több folyója is kilépett medréből, és sárözön öntötte el a Caquetá folyó egyik mellékfolyójának partján fekvő Mocoát.



A katasztrófának eddig 314 halálos áldozatát találták meg, 106 embert azonban továbbra is eltűntként tartanak nyilván.



A hatóságok közlése szerint a mentőalakulatok mostantól a várost elöntő sár és törmelék utakról és épületekből való eltakarításán dolgoznak majd, segélyeket osztanak, és arra összpontosítanak, hogy elkerüljék a járványok kialakulását Mocoában, ahol egyelőre sem a víz-, sem az energiaellátást nem lehetett helyreállítani.



Manuel Infante, a mentésben részt vevő önkéntes tűzoltók parancsnoka pénteken leszögezte: egy héttel a katasztrófa után nincs már esély arra, hogy túlélőket találjanak a várost beborító sár- és törmelékréteg alatt.



Luis Carlos Villegas védelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy a még eltűntként nyilvántartott emberek vagy más városok kórházaiba kerültek, vagy a telefonkapcsolat hiányában nem elérhetők, vagy pedig holtan fekszenek a sár- és törmelékréteg alatt.



A kolumbiai katasztrófa-elhárítási hatóság főigazgatója, Carlos Ivan Marquez ennek megfelelően bejelentette, hogy mostantól nehézgépeket is bevetnek a romok eltakarítására.