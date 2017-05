Négy gyermekével hajtott tóba a lelki beteg anya

Húsz év és hat hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélték kedden Ausztráliában azt az anyát, aki négy gyermekével együtt szándékosan belehajtott a család autójával egy tóba 2015 áprilisában -A süllyedő autóból a 37 esztendős nőt és 5 éves lányát sikerült kimenteni, de egyéves fia és 4 esztendős ikrei megfulladtak.A hétgyerekes Akon Guode három rendbeli gyilkosság és egy gyilkossági kísérlet vádjával állították bíróság elé. A nő a dél-szudáni polgárháború elől menekült Ausztráliába, így várhatóan azonnal ki is toloncolják majd az országból, ha kiszabadul.Lex Lasry bíró az ítélethirdetéskor azt mondta: csak azért nem szabott ki életfogytiglani büntetést a gyerekgyilkos anyára, mert beismerte bűnösségét.- Érthetetlen, hogy miért tette, amit tett - mondta a bíró, aki szerint a nő tette kizárólag borzalmas elkeseredésével magyarázható. A nő a szudáni polgárháború elől menekült el, poszttraumás stresszben szenved és depressziós, amire két évtizeden át semmilyen kezelést nem kapott. A bíró kifejtette, hogy a súlyos börtönbüntetés megfelel az elkövetett bűn súlyának, de a nő lelki és elmeállapotát tekintve bizonyos szempontból túl súlyosként is értelmezhető, mert a nő megrázkódtatásai olyan súlyosak voltak, hogy azt sokan el sem tudják képzelni; végig kellett néznie férje meggyilkolását, majd három gyerekével menekült el a mai Dél-Szudán területéről.Szemtanúk elmondása alapján fel sem merülhet, hogy baleset történt. Guodének három kanyart is be kellett vennie, hogy a vízbe hajthasson, és teljes gázzal száguldott a Wyndhem Vale-i tóba. A gyerekek apja, aki nem élt együtt a nővel és a gyerekekkel, a tárgyaláson szerető és gondoskodó anyaként írta le a gyerekgyilkos nőt.Akon Guode legkorábban 20 év múlva vagyis szinte csak teljes büntetésének letöltése után kerülhet feltételesen szabadlábra.