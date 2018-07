Megtalálták a londoni halálos mérgezést okozó idegméreg palackját

Megtalálta a rendőrség azt a tárolóeszközt, amely a június végén súlyos mérgezéses tünetekkel kórházba szállított két brit állampolgár megbetegedését okozó Novicsok típusú idegméreg-hatóanyagot tartalmazta. A Scotland Yard péntek esti bejelentése szerint egy kisméretű palackról van szó, amelyet az egyik beteg, a 45 éves Charlie Rowley házában találtak a délnyugat-angliai Amesbury kisvárosban.



Rowley-t és élettársát két hete szállították be az Amesburytől néhány kilométerre fekvő Salisbury kórházába. Rowley azóta visszanyerte öntudatát, és a héten a nyomozók beszélni is tudtak vele, élettársa, a 44 éves, háromgyermekes Dawn Sturgess azonban múlt vasárnap a kórházban meghalt.



A Scotland Yard pénteki tájékoztatása szerint a kis palackot még szerdán találták meg, és a brit védelmi minisztérium Porton Downban működő vegyi és biológiai kutatóintézetébe szállították. Az intézmény szakértői megállapították, hogy a palackban Novicsok típusú idegméreg-hatóanyag volt.



A brit kormány szerint ugyanilyen Novicsok típusú, még a Szovjetunióban kifejlesztett katonai idegméregtől szenvedett súlyos mérgezést márciusban a Salisburyben élő Szergej Szkripal egykori orosz-brit kettős hírszerzőügynök és lánya, Julija Szkripal, aki nem sokkal korábban látogatóba érkezett hozzá.



A 66 éves Szkripalt, az orosz katonai hírszerzés (GRU) volt ezredesét, aki a brit hírszerzésnek (MI6) is dolgozott, és 33 éves lányát hetekig válságos állapotban kezelték Salisbury kórházában, ugyanott, ahová a két brit állampolgárt is beszállították, és ahol Dawn Sturgess múlt vasárnap meghalt.



Julija Szkripalt áprilisban, apját májusban kiengedték, hollétük nem ismeretes.



Moszkva folyamatosan és határozottan tagadja, hogy bármi köze lenne a Szkripal-ügyhöz, London azonban gyilkossági kísérletként kezeli a katonai idegméreg-hatóanyaggal márciusban elkövetett mérgezést, amelyért az orosz kormányt tartja felelősnek.



A Scotland Yard péntek esti tájékoztatása szerint további tudományos vizsgálat folyik annak kiderítésére, hogy a két brit mérgezését okozó Novicsok hatóanyag ugyanabból az adagból származik-e, amelytől négy hónapja Szkripalék megbetegedtek.



A nyomozók vizsgálják azt is, hogy a most fellelt tárolóeszköz honnan és hogyan került Charlie Rowley házába.



Neil Basu, a Scotland Yard országos hatáskörű terrorelhárító és különleges műveleti szolgálatának parancsnoka péntek esti tájékoztatójában jelentős és kedvező fejleménynek nevezte a palack megtalálását. Hangsúlyozta ugyanakkor: a rendőrség nem tudja garantálni, hogy a mérgezést okozó hatóanyagból nincs több, és ezért a hatóságok még hosszabb ideig fenntartják a kordonokat Amesbury és Salisbury elővigyázatosságból elzárt negyedei körül.



Basu közölte, hogy a terrorelhárító ügyosztály száz detektívje dolgozik az ügyön.



A Scotland Yard magas rangú tisztje szerint Salisburyben és Amesburyben továbbra is alacsony a közegészségügyi kockázat, és a két brit állampolgár két héttel ezelőtti megbetegedése óta nem fordultak elő újabb olyan megbetegedések, amelyek ehhez az incidenshez köthetők.



Hozzátette azonban, hogy az angliai közegészségügyi szolgálat (Public Health England, PHE) ajánlása változatlan: senki ne vegyen fel a földről semmiféle szokatlan tárgyat, például injekciós fecskendőket és tűket, kozmetikai szereket, fémből, műanyagból vagy üvegből készült dolgokat.



Neil Basu szerint az érvényes ajánlás továbbra is az, hogy "amit nem Ön ejtett el, ne vegye fel".



A brit külügyminisztérium péntek este bejelentette, hogy Nagy-Britanniába hívta a hágai székhelyű Vegyifegyver-tilalmi Szervezet (OPCW) szakértőit a két brit állampolgár megbetegedését és egyikük halálát okozó hatóanyag független azonosítása végett.



A külügyi közlemény szerint az OPCW szakértői a jövő héten utaznak Nagy-Britanniába, mintákat kapnak a mérgezést okozó anyagból és ezeket az OPCW által kijelölt külföldi laboratóriumokban vizsgálják majd meg.