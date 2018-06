Megkezdődött a görög kormányfővel szembeni bizalmi szavazás a Macedónia nevéről kötött megállapodás miatt

Ez az első bizalmatlansági indítvány, amelyet benyújtottak a görög miniszterelnökkel szemben 2015-ös hatalomra kerülése óta.



Bár még pártja koalíciós partnere, a Független Görögök (ANEL) sem támogatják a Macedónia nevét Észak-Macedóniára módosító egyezményt, nem áll szándékukban megbuktatni a kormányt. A kormánykoalíció 154 képviselői hellyel rendelkezik a törvényhozásban, így elemzők szerint nem valószínű, hogy ilyen körülmények között elfogadják a bizalmatlansági indítványt Ciprasszal szemben. A döntés szombaton várható.



"Kötelességem az alkotmányban foglalt minden lehetőséget kimeríteni, hogy megelőzzem ezt a fejleményt" - mondta Kiriákosz Micotákisz, az Új Demokrácia vezetője a benyújtott bizalmatlansági indítvánnyal kapcsolatosan.



Az indítvány megkérdőjelezi, hogy a kormánynak van-e joga egy ilyen horderejű megállapodás aláírásához anélkül, hogy arról előtte egyeztetne a parlamenttel.



"A Macedónia Volt Jugoszláv Köztársasággal kötött megállapodás bejelentése az utolsó csepp a görög nép felháborodásának poharában. Ez a megállapodás a görögök túlnyomó többségének ellenállásába ütközik" - áll a Micotákisz által a kamara előtt bemutatott szövegben. Ezenkívül még a kabinet sem hagyta jóvá - teszi hozzá, utalva arra, hogy az egyezményt az ANEL sem támogatta.



A parlamenti vita kezdete előtt a To Potámi (A folyó) és a Demokratikus Konvergencia nevű centrista ellenzéki pártok jelezték, hogy támogatják az indítványt.



Ciprasz egy "kitűnő lehetőségnek" minősítette az indítványt arra, hogy ütköztesse álláspontját az Új Demokráciáéval.



Zoran Zaev macedón és a görög miniszterelnök kedden jelentette be, hogy 27 év után kompromisszumos megállapodás született a görög-macedón névvita rendezésének módjáról, és a délszláv államot ezentúl Észak-Macedóniának fogják hívni. A megállapodás lehetővé teszi, hogy Görögország eddigi ellenkezésének feladásával megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások Macedóniának az Európai Unióval, és várhatóan a NATO is hamarosan felveszi tagjai közé.



A névváltoztatásról szóló dokumentumot a két ország külügyminisztere várhatóan még a héten aláírja.