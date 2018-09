Letöltendő börtönbüntetésre ítélték Bill Cosbyt

Börtönbüntetésre ítélte kedden Bill Cosby amerikai komikust egy pennsylvaniai bíróság szexuális bűncselekmény miatt. A művésznek legalább három, legfeljebb tíz évet kell börtönben töltenie.



Bill Cosby az első híresség, akit börtönbüntetésre ítéltek a szexuális zaklatások ellen fellépő MeToo mozgalom létrejötte óta.



Bill Cosby 2004-ben philadelphiai otthonában gyógyszerekkel elkábította és szexuálisan megtámadta Andrea Constandot, a Temple Egyetem egykori ügyintézőjét. A komikust tavasszal bűnösnek mondta ki az esküdtszék szexuális bűncselekmény elkövetésében.



Az ítélethirdetés előtt Steven O'Neill bíró szexuális ragadózónak nyilvánította a 81 éves Cosbyt, ami azt jelenti, hogy "erőszakra kész szexuális ragadozóként" felveszik a szexuális bűnözők nyilvántartásába és a büntetés letelte vagy próbaidőre történő engedése után is rendszeresen jelentkeznie kell a rendőrségen és élete végéig tanácsadásra kell járnia. A szomszédok és a közeli iskolák, óvodák értesítést kapnak bűneiről és tudomásukra hozzák címét.



Cosby kedden nem élt a lehetőséggel, hogy szóljon a bírósághoz, mielőtt a bíró visszavonult ítélethozatalra.



Ügyvédei már jelezték, hogy fellebbeznek az ítélet ellen, a színész ugyanis tagadja, hogy bármit elkövetett volna. Házi őrizetet kértek ügyfelüknek arra hivatkozva, hogy Cosby túl öreg, vak és tehetetlen ahhoz, hogy börtönbe vonuljon. Véleményük szerint Cosby nem jelent közveszélyt ebben a korban. A javaslatot elutasították. Az ügyészség szerint Cosby még mindig veszélyt jelenthet a nőkre.



A bíró nem engedett az ügyvédek azon kérésének sem, hogy a vádlott óvadék ellenében szabadlábon maradhasson. A bíró kijelentette, hogy nem kezeli a hírességet másként, mint bárki mást.



Cosby az ítélethirdetéskor nem mutatott megrendülést. Családtagjai nem voltak jelen a bíróságon.



"Senki sem áll a törvény felett, senkit nem lehet másként kezelni lakóhelye, identitása, vagyona, hírneve, híressége vagy akár jótékonysága miatt" - hangoztatta O'Neill.



A bírósághoz benyújtott és kedden felolvasott nyilatkozatában a 45 éves Constand elmondta, éveken át tartó szorongást és önbizalomhiányt okozott nála az eset.



"Amikor a szexuális támadás történt, fiatal nő voltam, tele magabiztossággal, bátran tekintettem a lehetőségekkel teli jövőbe. Most, csaknem 15 évvel később egy középkorú nő vagyok, aki felnőtt évei nagy részét megrekedve töltötte, gyógyulásra és továbblépésre képtelenül" - írta ötoldalas nyilatkozatában. Mint kifejtette, két kutyájával egyedül él és nem tud megbízni az emberekben.



Cosbyhoz szóló soraiban azt írta: "soha nem ismerjük meg teljesen szexuális ragadozóként élt kettős életét, de véget ért évtizeden át tartó uralma sorozatos szexuális erőszakolóként".



Constand ügyének hatására a komikust az elmúlt években mintegy 60 nő vádolta meg szexuális zaklatással. A nők állítása szerint Bill Cosby alkohollal vagy droggal kábította el áldozatait, mielőtt szexuálisan zaklatta volna őket. Az állítólagos áldozatok között vannak modellek, pincérnők és a szórakoztatóipar munkatársai is. Az esetek egészen a hatvanas évekig nyúlnak vissza, legtöbbjük azóta már elévült.



Bill Cosby az amerikai televíziós sorozatok első fekete sztárja volt, akinek tündöklése kisebb-nagyobb megszakításokkal 1965-től a 2000-es évek első évtizedének közepéig tartott.



A nős, többgyerekes színész-író-producer-zenész-aktivista, akinek imázsában kulcselem volt a családközpontúság, hosszú pályafutása során négy Emmy- és kilenc Grammy-díjat kapott. 2002-ben George W. Bush elnöki Szabadságéremmel tüntette ki.