Korrupció vádjával indulhat nyomozás a brazil elnök ellen

A brazil legfelsőbb bíróság engedélyezte kedden, hogy új nyomozás induljon Michel Temer elnök ellen korrupció és pénzmosás gyanújával, ismét megnyitva a lehetőséget azelőtt, hogy alkotmányos vádeljárásban felfüggesszék hivatalából.



Luis Roberto Barroso bíró szerint megalapozott a gyanú, hogy Temer májusban kenőpénzért cserébe olyan rendeletet adott ki, amely kedvezett egy bizonyos kikötői cégnek.



A bíró arra is engedélyt adott, hogy nyomozás induljon Temer egy volt tanácsadója, Rodrigo Rocha Loures ellen, aki a gyanú szerint szállította a kenőpénzt.



A nyomozást Rodrigo Janot főügyész vezeti, de csak vasárnapig, mert lejár a mandátuma. Temer jelöltje, Raquel Dodge lesz az új főügyész, akik továbbviszi a nyomozást. Janot korábban már kérte az államfő mentelmi jogának felfüggesztését a parlamenttől, hogy vádat emelhessen Temer ellen, de az alsóház nem szavazta meg. A parlament ugyanígy megakadályozhatja azt is, hogy az új nyomozás eredményeképpen vádat emeljen a főügyész.



Janot a múlt héten bűnszervezet létrehozása miatt vádindítványt tett Luiz Inácio Lula da Silva és Dilma Rousseff volt államfők ellen.



Brazíliát évek óta a legfelsőbb vezetést átszövő botrányok sorozata sújtja. Dilma Rousseff ellen most első ízben emelnek vádat. Őt tavaly mozdították el elnöki hivatalából a költségvetési törvény megsértése miatt. Rousseff helyét alelnöke, Michel Temer foglalta el, de csakhamar ő is korrupciós botrányba keveredett, miután az idén májusban előkerült egy hangfelvétel, amelynek tanúsága szerint szemet hunyt a korrupció miatt elítélt parlamenti elnök, Eduardo Cunha megvesztegetése felett.