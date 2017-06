Kisgyerekek haltak meg egy elbénázott oltási kampányban

Kiderült, hogy 12 éves gyermekek is adtak be oltásokat, és mindenkit ugyanazzal a tűvel oltottak be. A jubai egészségügyi minisztérium szerint egyértelműen emberi hiba történt, és bizottságot hoznak létre, hogy kiderüljön, ki a felelős a gyerekek haláláért.



Az országban kétmillió gyermeket akarnak beoltani kanyaró ellen. A dél-szudáni egészségügyi szakembereket az Egészségügyi Világszervezet igyekszik felkészíteni a feladatra, az oltóanyagot pedig az ENSZ biztosítja.



A 15 halálos áldozat egyike sem volt idősebb ötévesnél.