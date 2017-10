Kétszer is túlélte férje gyilkossági kísérletét egy nő - másodszor egy kilométeres zuhanást úszott meg

Megrongálta felesége ejtőernyőjét a brit hadsereg egyik őrmestere, de a nő túlélte a több mint egy kilométeres zuhanást.



A 37 éves Emile Cillierst pénteken állították bíróság elé a dél-angliai Winchesterben, ahol két gyilkossági kísérlettel vádolják, mert az ejtőernyős merénylet előtt a konyhai gázcsap megnyitásával is megpróbálta megölni feleségét, Victoriát.



A két gyilkossági kísérlet még 2015 tavaszán történt. Két héttel azután, hogy az asszony túlélte otthonukban a mesterségesen előidézett gázszivárgást, a férfi szervezett számára egy ejtőernyős ugrást is, amelynek során megrongálta felesége fő- és tartalék-ejtőernyőjét is.



Victoria Cilliers azonban Nagy-Britannia egyik legtapasztaltabb ejtőernyőse, több mint 2600 ugrás van mögötte, így az 1200 méteres zuhanás közben olyan manővereket végzett, amelyekkel sikerült 50 kilométer/óra alá lassítani a földet érés sebességét, és elérni, hogy ne egy aszfaltozott útra, hanem szántóföldre zuhanjon. Bár sok csontja eltört, a nő túlélte a merényletet.



A férj minden vádat tagad, de az ügyészség szerint egyedül ő babrálhatta meg a nő ejtőernyős felszerelését - írja internetes oldalán a The Independent című brit lap.



A vád szerint az őrmester azért akart végezni a feleségével, mert viszonya volt egy nővel, akivel az interneten ismerkedett meg, és újra összemelegedett előző feleségével is. A súlyosan eladósodott férfi emellett felesége halála esetén 120 ezer fontot (42 millió forint) kapott volna a nő életbiztosítása alapján.