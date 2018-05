Két orosz állampolgárt kitoloncoltak Ukrajnából titkos, föld alatti informácószerzésért

Kitoloncoltak Ukrajnából két orosz állampolgárt és öt évre megtiltották nekik a beutazást, mert a "digger" mozgalom tagjaiként az orosz titkosszolgálat, az FSZB megbízásából ukrán állami infrastrukturális objektumok földalatti kommunikációs rendszeréről próbáltak illegálisan információkat szerezni - hozta nyilvánosságra csütörtökön az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU).



Az orosz "diggerek" (ásók) között egyaránt vannak képzett barlangászok és lelkes amatőrök. A civil mozgalom az 1990-es évek első felében kezdett szerveződni Oroszországban azzal a céllal, hogy Moszkvában, majd más nagyvárosokban is felfedezzék, bejárják és feltérképezzék a különböző természetes barlangokat, járatokat valamint ember alkotta földalatti alagút-rendszereket és termeket.



Az SZBU sajtószolgálata szerint a két férfit az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) januárban szervezte be. "Kurátoruktól" azt a feladatot kapták, hogy elsősorban európai uniós fővárosokban, Kijevben, illetve nagy ipari központokban gyűjtsenek információkat földalatti objektumokról. A "diggereket" az SZBU munkatársai a kijevi metróban fogták el "illegális behatolási kíséret közben az egyik megálló területén".



Az őrizetbe vételükkor alpinista felszerelést, fénykép- és videókészítő, valamint biztonsági rendszerek feltörésére szolgáló hackereszközöket találtak náluk. Az SZBU magyarázata szerint figyelembe véve, hogy az orosz "diggerek" végül nem tudták megvalósítani a bűncselekményt, továbbá együttműködést tanúsítottak az ukrán hatóságokkal, így az európai jogi normáknak megfelelően eljárva, az ukrán fél csak kitoloncolásuk és az országból való öt évre szóló kitiltásuk mellett döntött.



"Az SZBU ugyanakkor ismételten azzal a felhívással fordul az orosz titkosszolgálatokhoz, hogy országunkban végzett felforgató tevékenységével ne sodorja veszélybe az Ukrajnában élők és a hozzánk érkező külföldi vendégek mellett még az Oroszországi Föderáció állampolgárait is, akik szintén látogatóba érkeznek ide, most főként a (labdarúgó) Bajnokok Ligája hétvégi döntőjére" - üzente Moszkvának az ukrán biztonsági szolgálat.