Húsz nap elzárásra ítéltek egy orosz ellenzéki politikust

Navalnijt abban találta vétkesnek a bíróság, hogy ismételten megsértette a gyülekezések és tüntetések szervezésére vonatkozó orosz törvényeket - közölte az ellenzéki politikus szóvivője.



A 41 éves, ügyvéd végzettségű ellenzéki aktivistát pénteken vették őrizetbe, amikor egy Nyizsnyij Novgorodban tervezett ellenzéki megmozdulásra készült elutazni.



Navalnij, aki a 2011-2012-es oroszországi hatalomellenes megmozdulások egyik fő szervezője volt, a 2013-as moszkvai polgármester-választáson meglepetésre a második helyen futott be, az idén pedig két, tízezreket megmozgató országos korrupcióellenes tüntetést kezdeményezett. Ezek miatt az idén már két ízben is elzárásra ítélték.



A jelenlegi bírósági ítélet értelmében Navalnij nem lesz képes megjelenni a Vlagyimir Putyin orosz elnök szülővárosában, Szentpétervárott tervezett október 7-i gyűlésen.



Az aktivista Twitteren élcelődött, eszerint - mint írta - Putyin olyannyira fél Navalnij híveinek gyűléseitől, hogy "meglepte magát egy kis ajándékkal a közelgő évforduló alkalmából". Vlagyimir Putyin ugyanis október 7-én ünnepli 65. születésnapját.



Navalnij a jövő márciusi elnökválasztással kapcsolatban Vlagyimir Putyin kihívójaként pozícionálja magát, annak ellenére is, hogy az orosz Központi Választási Bizottság közölte: hatályos felfüggesztett börtönbüntetése és meghosszabbított büntetés-végrehajtási próbaideje miatt nem indulhat a választáson.