Hazaárulással vádolja a román kormányfőt a legnagyobb ellenzéki párt

Az ellenzéki pártvezér Liviu Dragnea házelnököt, a kormányzó Szociáldemokrata Párt (PSD) elnökét is feljelentette államtitoksértésért.



Ludovic Orban, a PNL elnöke szerint a kormánypárti vezetők azáltal követték el ezeket a bűnöket, hogy a kabinet az államfő tudta nélkül memorandumot fogadott el Románia izraeli nagykövetségének Jeruzsálembe költöztetéséről, és a titkos dokumentumról a nyilvánosság előtt beszéltek.



A PNL elnöke arra alapozza érveit, hogy az alkotmány szerint Románia külföldi képviseletére az államfő jogosult, és egy 2012-es alkotmánybírósági döntés is megerősítette az elnök szerepét az ország külpolitikai irányvonalának kialakításában, tehát nélküle a kormány nem hozhatott volna az országot elkötelező külpolitikai döntést - közölte a párt szóvivője.



Elemzők szerint az ellenzéki pártvezér fellépése nem feltétlenül azt célozza, hogy bíróság elé állítsák és esetleg el is ítéljék a kormányfőt, hanem csak eszközt akar biztosítani az államfőnek arra, hogy eltávolítsa Dancilát a hatalomból.



Amennyiben ugyanis a vádhatóság bűnvádi eljárást indít a miniszterelnök ellen, Iohannis felfüggesztheti őt tisztségéből.



Az államfő április végén - egyebek között az ország izraeli nagykövetségének áthelyezése körüli nézeteltérésre hivatkozva - bejelentette, hogy megvonja a bizalmat Dancilától, lemondásra szólította fel a miniszterelnököt, hozzátéve, alkalmatlannak tartja őt tisztsége betöltésére. Dancila közölte, hogy nem hajlandó lemondani, ilyen körülmények között pedig az államfőnek nincsenek eszközei leváltásra, őt csak a parlament távolíthatja el a kormány éléről.



Azt azonban az alkotmány lehetővé teszi, hogy az elnök felfüggessze tisztségéből a kormány valamelyik tagját, ha hivatala gyakorlása közben elkövetett bűncselekményért bűnvádi eljárás indult ellene.



A kormányfőnek mentelmi joga van ugyan, de ennek felfüggesztését is adott esetben az államfőtől - nem pedig parlamenttől - kérheti az ügyészség, ha úgy dönt, hogy bűnvádi eljárását kezdeményez Viorica Dancila ellen, a szociáldemokrata kormányfőnek ugyanis nincs parlamenti mandátuma.