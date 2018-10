Háromnapos csúcstalálkozót tartanak az EU-s vezetők

Háromnapos csúcsértekezlet kezdődik szerdán Brüsszelben: először az uniós tagállamok vezetői tanácskoznak a megszokott keretek között, elsősorban az Egyesült Királyság kilépéséről (Brexit), a belső biztonságról és a migrációról, ezután pedig sor kerül a 12. Ázsia-Európa (ASEM) csúcstalálkozóra 51 ország állam- és kormányfőjének részvételével.



A szerdai nyitónap teljes egészében a Brexitről fog szólni, ugyanis az eredeti tervek szerint most kellene megkötni a megállapodást a brit kiválás feltételeiről, ez azonban elemzők szerint a korábbi biztató hírek ellenére valószínűleg még nem fog sikerülni. A bennmaradó tagországok vezetőinek munkavacsorájára meghívták Theresa May brit kormányfőt, akivel megvitatják a fennmaradó problémás kérdéseket, ezután huszonhetes körben folytatódik az ülés Michel Barnier uniós főtárgyaló részvételével.



Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke a résztvevőknek küldött meghívólevelében hangsúlyozta: noha minden korábbinál nagyobb a valószínűsége a "kemény Brexitnek", folytatni kell a tárgyalást, bizakodónak kell maradni. Mint írta, az Európai Bizottság megkezdte a felkészülést a rendezetlen kiválásra, erről a testület elnöke fogja tájékoztatni a huszonheteket.



Csütörtök reggel az uniós vezetők a hagyományoknak megfelelően először Antonio Tajanival, az Európai Parlament elnökével egyeztetnek, majd Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét betöltő Ausztria kancellárja fog tájékoztatni a korábbi döntések végrehajtásának állásáról.



A munkaülésen elsősorban a migráció és a belső biztonság kérdésével, külügyekkel foglalkoznak majd. A tanács tájékoztatása szerint erős üzenetet akarnak küldeni az embercsempészek elleni küzdelemről, a külső határok védelméről, a migrációs származási és tranzitállamokkal való együttműködésről.



Elsősorban a közelmúltbeli orosz lépésekre reagálva a résztvevők emellett a kiberbiztonság erősítéséről és a vegyi fegyverek használatának visszaszorítását szolgáló új szankciókról is egyeztetnek, de szó lesz például a klímaváltozásról és más globális ügyekről is.



Ezután informális eurócsúcs következik, amelyen rendhagyó módon a valutaövezeten kívüli országok képviselői is jelen lesznek. A fő téma a gazdasági és monetáris unió további elmélyítése.



Este megtartják az ASEM-csúcs nyitóünnepségét 21 ázsiai állam vezetői, többek között Li Kö-csiang kínai, Abe Sindzó japán és Dmitrij Medvegyev orosz kormányfő részvételével, amelyet gálavacsora követ.



Pénteken a résztvevők az Európa és Ázsia közötti együttműködés megerősítéséről egyeztetnek, különösképp a kereskedelem, a konnektivitás, a fenntartható fejlődés, az éghajlatváltozás, a multilaterális rendszer megerősítése, valamint a biztonsági kihívások, például a terrorizmus, a kiberbiztonság és a migráció területén.



Az ülés margóján az Európai Unió szabadkereskedelmi megállapodást ír alá Szingapúrral.



Végezetül pedig csúcsértekezletet tartanak az EU és Dél-Korea, illetve az EU és a Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN) között.