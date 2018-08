Genovai hídomlás: tíz-húsz ember lehet még eltűnt

Az eddig megtalált áldozatokon kívül még további tíz-húsz ember tűnhetett el- mondta csütörtökön Francesco Cozzi genovai főügyész.Matteo Salvini belügyminiszter korábban úgy nyilatkozott, hogy azért nehéz megállapítani a tényleges számot, mert előfordulhat, hogy valakinek az eltűnését bejelentették családtagjai, de pusztán az is lehet, hogy nyaralni mentek, el is érték úti céljukat, de nem léptek kapcsolatba rokonaikkal. Hozzátette: sajnos elkerülhetetlen, hogy a veszteségmérleg tovább emelkedjen.A balesetben a friss adatok szerint 39 ember halt meg.Sonia Noci, a genovai tűzoltóság szóvivője elmondta: addig folytatják a mentési munkálatokat, amíg minden eltűntként regisztrált embert meg nem találnak. A mentést vezető Pietro Cosola szerint a következő 48 órában még van esély arra, hogy túlélőre bukkanjanak a romok alatt.Szombaton állami ceremónia keretében vesznek búcsút a baleset áldozataitól. A szertartást Angelo Bagnasco bíboros, genovai érsek vezeti majd. A szombati napot nemzeti gyásznappá nyilvánították.Giuseppe Conte olasz miniszterelnök azt közölte, hogy kormánya nem fogja megvárni a hídomlás okának felderítésére indított ügyészségi vizsgálat eredményét ahhoz, hogy visszavonja az A10-es autópályát üzemeltető vállalat koncessziós jogát.Az ügyészségi vizsgálat elsősorban karbantartási mulasztásokra és tervezési hibákra összpontosít.Az üzemeltető cég az Atlantia infrastruktúra-fejlesztő csoport tagjaként működő Autostrade (ASPI) vállalat, amely az ismert divatmárkát megalapító Benetton család tulajdonában áll.Edoardo Rixi közlekedésiminiszter-helyettes a Reutersnek elmondta: fontolgatják, hogy a teljes koncessziós jogot megvonják az ASPI vállalattól, de lehetséges, hogy csak az A10-es autópálya üzemeltetését veszik el a cégtől. Szóba jöhet pénzbüntetés is, bár a politikus úgy vélte, a maximálisan kiszabható 150 millió eurós bírság is túlságosan alacsony lenne.Genovában az A10-es autópálya Morandi nevű hídjának középső, 80 méter hosszú szakasza kedden délben szakadt le. A hatóságok nem tudják, hogy pontosan hány autó volt a hídon a baleset pillanatában.Közlekedési káosztól tartanak a legforgalmasabb híd keddi leomlása után a tenger és a hegyek közé beékelődött, zsúfolt közúti közlekedés jellemezte Genova lakói és a szakértők - írta csütörtökön az AFP francia hírügynökség."Genova megoldja a közlekedési gondjait" - büszkélkedett 1964 januárjában, röviddel a Morandi híd építésének megkezdése után a Corriere della Sera című olasz napilap.A cementmonstrum leomlása - amelynek legalább 38 halálos áldozata volt - valódi kihívást jelent a 600 ezer lakosú városnak. Genova Olaszország észak-dél tengelyének egyik legfontosabb útvonalán fekszik, évente 25 millió gépjármű haladt át rajta.Genovának, amely Torinóval és Milánóval együtt az ország "ipari háromszögét alkotja", a gazdasága nagyban függ a kikötőjétől, amely egyben az ország legnagyobb ilyen létesítménye. Márpedig a nyári vakáció végétől működésképtelenné válhat a város.A meredek domborzat miatt, ahol a hegy lába a tengerbe ér, kevés a szabad tér."A Morandi híd az egyetlen nagy áteresztő képességű átjáró volt a város keleti és nyugati része között" - mutatott rá Giovanni Vecchio, a Milánói Műszaki Egyetem kutatója, a városi közlekedés szakértője."Ez volt továbbá az egyetlen átjáró a régió északi részei és Franciaország felé, sőt a kikötő egyes részei felé is" - tette hozzá.Egyelőre a nyári vakáció elviselhetővé teszi a kellemetlenségeket, de a kikötőbe vezető utak túlzsúfoltságát elkerülendő, a szakértő azt javasolta, hogy egyes hajókat irányítsanak szomszédos kikötőkbe."Normális időszakban is a feje tetejére áll minden, ha egy baleset történik a városban, hogy mi lesz a Morandi híd nélkül, arról ne is beszéljünk" - mondta Maurizio Campara, a tengeri kikötőbe közlekedő 1. busz vezetője.Eddig két főútvonalon lehetett áthaladni a városon, a Morandi hídon, illetve a kikötőbe vezető útvonalon. Ez utóbbit a Szardíniába vagy Korzikára tengerjárón, illetve kompon utazó turisták, illetve a kikötőbe és onnan árut szállító napi mintegy 5000 kamion használta."Teljes lesz a káosz, mivel a hidat a város minden részéből érkezők használták" - mondta a 62 éves Francesco Bucchieri helyi lakos."A híd nélkül a város két részre szakadt. Szeptemberben, amikor vége lesz a nyaralásoknak és megindul az iskola meg a munka, kész tragédia lesz. Minden teherautó rázúdul majd a városra" - jósolta Gianpiero Santini, aki 2003 óta dolgozik taxisofőrként Genovában."Rövid távon az lehet a megoldás, hogy a forgalmat hosszú elkerülő szakaszokon át más autópályákra terelik, ami miatt meghosszabbodik az út és megnőnek a költségek" - vélte Giovanni Vecchio.Az A10-es autópályát üzemeltető Autostrade (ASPI) azt állítja, hogy öt hónap alatt fel lehet építeni egy új hidat, mihelyst a mentési munkálatok és a nyomozás után felszabadul a terep. A kormány azonban vissza kívánja vonni a balesetért általa felelősnek tartott cég koncessziós jogát.Alternatív megoldásként egyesek azt javasolják, hogy északabbra építsenek egy új hidat, mások szerint meg kellene nyitni éjszaka a kikötőt a teherautók előtt, hogy 24 órára osszák el a forgalmat, megint mások pedig azt szorgalmazzák, hogy engedjék be a kamionokat az eddig kizárólag az Ilva acélkohászati cég által használt, a kikötőbe vezető magánútra."Az alagútjaival Genova máris úgy néz ki, mint egy ementáli sajt. Mit tehetnénk? Ismét fúrjunk a sziklába? Ennyi erővel a hegyet is elhordhatnánk" - vélte a kikötő közelében lakó 72 éves Claudio.