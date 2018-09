Folytatódnak a tárgyalások: Észak- és Dél-Korea újabb csúcstalálkozót tart még szeptemberben

Észak- és Dél-Korea megállapodtak, hogy szeptember 18-20. között újabb csúcstalálkozót tartanak Phenjanban, és megvitatják a Koreai-félsziget atommentesítésének megvalósításához szükséges "gyakorlati lépéseket" - közölte csütörtökön phenjani tárgyalásait összegezve egy magas rangú dél-koreai tisztségviselő.



Kim Dzsong Un észak-koreai vezető "megerősítette elkötelezettségét" a Koreai-félsziget "teljes atommentesítése mellett", és kifejezte, hogy kész ennek érdekében szoros együttműködést folytatni Dél-Koreával és az Egyesült államokkal - mondta újságíróknak Szöulban Csung Ui Jong nemzetbiztonsági tanácsadó egy nappal azután, hogy Phenjanban Kim Dzsong Unnal találkozott.



Mun Dzse In dél-koreai elnök azért menesztett küldöttséget szerdán az észak-koreai fővárosba, hogy egyeztessék az idei harmadik Korea-közi csúcstalálkozó időpontját és napirendjét, és feloldják a Washington és Phenjan közötti tárgyalásokon az északi nukleáris program felszámolásának kérdésében beállt patthelyzetet.



A felek még augusztus 13-án állapodtak meg abban, hogy Mun Dzse In dél-koreai elnök és Kim Dzsong Un észak-koreai vezető újabb csúcstalálkozót tart, ezúttal már Phenjanban. Ez idén a harmadik találkozó lesz közöttük, az első kettő április 27-én, illetve május 25-én volt Panmindzson határfaluban, a két országot elválasztó demilitarizált övezetben.



Feltételezések szerint a két Korea közötti békeszerződés aláírásáról is szó eshetett szerdán Phenjanban.



Az 1950 és 1953 közötti koreai háborút nem békeszerződés, hanem fegyverszüneti megállapodás zárta le, amelyet Észak-Korea, a Phenjant segítő kínai önkéntes haderő és a Szöult támogató, főleg amerikai ENSZ-csapatok írtak alá. Békeszerződés hiányában a felek jogilag ma is hadban állnak egymással.