Evett áldozata arcából egy fiatal fiú Sepsiszentgyörgyön

Az ügyről brutális részleteket közölt aAdrian Baciu, az esettel foglalkozó ügyész.A közeli Hete településről származó áldozatot pénteken találták meg a sepsiszentgyörgyi állomási híd melletti csövek beton tartóelemei közt. A gyilkossággal egy 16 éves zágoni fiút gyanúsítanak.A lapnak nyilatkozó ügyész szerint egyértelmű, hogy a gyilkosságnak köze van a kábítószerkehez, a vádlott állítólag 7 éves kora óta napi rendszerességgel ragasztózott.A jilavai börtön elmegyógyász szakértői kedden szakvéleményezik, hogy beszámítható-e a fiú.A portál úgy tudja, a sepsiszentgyörgyi kórházban már kezelték a 16 éves gyanúsítottat, két évvel ezelőtt utalták be tudatmódosító szerek használata miatt.A gyanúsított a kihallgatás során nevetve dicsekedett a tettével, aprólékos részletességgel mondta el, hogy mit tett. A vallomása szerint az áldozattal egy közeli áruházban rengeteg alkoholt (5 liter vodkát és 10 liter sört) vásároltak, aztán piálni kezdtek. A csendőrök emiatt megbírságolták őket, ezért behúzódtak a híd alá, és ott folytatták az ivást. Közben ragasztógőzt is szívtak. Összeszólalkoztak valamin, majd a fiú egy kővel szétverte az áldozat fejét, és egy üvegdarabbal elvágta a torkát.A brutális részletek viszont csak most következnek.A 16 éves fiú azt mesélte, hogy a tenyeréből itta áldozata vérét, majd kivágta a nyelvét és az állkapocscsontját. Az emberi maradványokat hazavitte, megmutatta a testvérének, majd előtte evett belőle. A gyanúsított lakásán a rendőrök később megtalálták a véres állkapocsdarabot.Egy nappal a gyilkosság után a közelből végignézte, ahogy a rendőrök helyszínelnek. Mindezt nevetve részletezte, sőt arra biztatta a vádhatóság képviselőit, hogy kóstolják meg ők is áldozata húsát, „mert olyan, mint a csirke".Amikor a tolmács rászólt, hogy ne nevessen, megfenyegette, hogy elveszi a rendőrök pisztolyát és főbe lövi.Azt mondta, nem bánt meg semmit, sőt ha alkalma lesz rá, újra megteszi – mondta az ügyész, hozzátéve, hogy a gyámhatóság jelen levő szakembereit és az edzett rendőröket is sokkolta az eset.