EU-csúcs - Donald Tusk rendkívüli Brexit-ügyi EU-csúcsot fog összehívni november közepére

Rendkívüli EU-csúcsot fog összehívni november közepére az Európai Tanács elnöke az Egyesült Királyság kilépéséről tervezett esetleges megállapodás megkötése érdekében - ezt ő maga jelentette be szerdán az uniós állam- és kormányfők informális salzburgi értekezletén.



Sajtótájékoztatóján Donald Tusk hangsúlyozta, hogy döntő szakaszukba értek a Brexit-tárgyalások, és bár a rendezetlen kiválás veszélye még mindig nem múlt el, Theresa May brit kormányfő egyes javaslatai pozitív változást mutatnak London hozzáállásában.



Ugyanakkor más területeken, például az ír-északír határellenőrzés ügyében még átdolgozásra szorul a brit álláspont, további egyeztetések szükségesek - mondta.



"Ma talán reménytelibb a helyzet, de ami biztos, hogy az idő egyre fogytán van" - közölte, hozzátéve, hogy még az ősszel le kell zárni a tárgyalásokat, ezért csütörtökön a bennmaradó tagállamok vezetőinek ülésén javaslatot fog tenni egy rendkívül EU-csúcs összehívására.



Michel Barnier uniós Brexit-ügyi főtárgyaló kedd este azt mondta, hogy az EU kész valamelyest "javítani" az egyik legfőbb vitás kérdésének számító ír-északír határra vonatkozó megoldási javaslatán. "Folyik a munka, tisztázni fogjuk, hogy az Egyesült Királyság többi részéből Észak-Írországba érkező áruk mely köre szorulna ellenőrzésre, és hogy ezt hol, mikor és kik végezhetnék el" - közölte Barnier, akinek szavai szakértők szerint ez az uniós álláspont "lazulására" utalnak.



Sebastian Kurz, az EU soros elnökségét betöltő Ausztria kancellárja szintén azt mondta szerdán, hogy javasolni fogja egy rendkívüli csúcsértekezlet megtartását a Brexitről november közepén. Hozzátette, Michel Barnier jól halad, gesztust gyakorolt a britek felé. "Arra számítunk, hogy a brit fél is kész lesz kompromisszumot kötni, és létrejöhet a megállapodás" az Egyesült Királyság európai uniós tagsága megszűnésének feltételrendszeréről.



Marjan Sarec szlovén kormányfő szerint viszont annak is megvan az esélye, hogy már októberben létrejön a megállapodás a brit kiválásról.



Donald Tusk érintette a salzburgi találkozó másik fő napirendi pontját, a migrációt is. Kijelentette, a szerdai munkavacsorán sürgetni fogja, hogy vessenek véget az "egymásra mutogatásnak", annak, hogy míg egyesek a probléma megoldásán dolgoznak, mások azt csak politikai haszonszerzésre akarják felhasználni.



"Az agresszív retorika ellenére is jó irányba mennek a dolgok. Jórészt azért, mert a külső határok ellenőrzésére és a harmadik országokkal való együttműködésre fókuszáltunk, ennek következtében pedig a 2015-ös közel kétmillióról idén kevesebb mint százezerre csökkent az illegálisan érkezők száma" - emelte ki. Rámutatott: ez még a menekültválságot megelőző években regisztrált számoknak is alatta van.



"Politikai haszonszerzés helyett ezért arra kellene koncentrálnunk, ami működik" - fogalmazott.



Az Európai Tanács elnöke végezetül arról is beszámolt, hogy este a tagállamok támogatását fogja kérni az észak-afrikai országokkal való együttműködés fokozásához és egy jövő februári EU-Arab Liga csúcstalálkozó összehívásához.