Egy évet börtönben kell töltenie a madártollak beteges gyűjtőjének

A bíró közölte, hogy egy év börtönbüntetés után a férfi próbaidőre szabadon bocsátható.



A 45 éves építészmérnök ritka ragadozó madarak 458 tollát, illetve szárnyát lopta el svájci, német és osztrák tudományos múzeumokból, amelyeknek 6 millió svájci frank (1,7 milliárd forint) kárt okozott.



A megszállott gyűjtő elmondta a bíróságon, hogy a világon létező összes ragadozó madártól akart tollat a gyűjteményébe.



Az építészmérnökként dolgozó férfi úgy fért hozzá a múzeumok féltett gyűjteményeihez, hogy tudományos kutatást végző ornitológusnak adta ki.



A berni Természettudományi Múzeum igazgatója elmondta a dpa-nak, hogy a tolvaj személye és viselkedése egyáltalán nem ébresztett gyanút, az áltudós szaktudásával lenyűgözte a valódi kutatókat.



A berni múzeum személyzete eleinte előhozta neki a raktárból a kért tárgyakat, néhány látogatás után azonban már teljesen megbíztak benne, megengedték neki, hogy egyedül menjen le a raktárba, ahol az igazgató szerint "minden gátlását elveszítette".



A madártolltolvajnak hasonló módon sikerült fosztogatnia éveken át bázeli, berni, stuttgarti, frankfurti, berlini és bécsi múzeumokat. 2012-ben vette észre az egyik berlini múzeum, hogy az áltudós kárt tett az állományban. A férfi korábban is lopott madártollakat, de 2005 előtti cselekményei elévültek.



A nyomozás során kiderült, hogy a férfi kizárólag nagyon ritka és védett madarak tollait lopta el. Az ügyész 4 év börtönbüntetést követelt, a védelem próbára bocsátást kért.



A különös tolvaj - egy büntetlen előéletű, kétgyermekes ember - a bíróságon azt mondta, hogy becsületes személynek tartja magát, 2012 óta pszichoterápiai kezelésre jár, és már egyáltalán nem érdekli a madártollgyűjtés.



A tolvajjal együtt vádat emeltek egy másik madártollgyűjtő ellen is orgazdaságért.



A múzeumok 400 ezer euróra (123 millió forintra) becsülték az ellopott tárgyaknak az értékét, de a gyűjtemények megcsonkítása által okozott eszmei kár eléri a hatmillió eurót. A szakértők is elismerték ugyanakkor, hogy madártollak és madárszárnyak piaci értékét szinte lehetetlen felbecsülni, mivel elsősorban tudományos értékről van szó.



A történtek nyomán az érintett múzeumok megszigorították a szakértők ellenőrzését, a gyűjtemények biztonságát. A tolvaj felajánlotta, hogy jóvátételként átadja a megkárosított intézményeknek saját, teljesen legálisan szerzett 10 ezer madártollát.