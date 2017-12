Dróncsapás végzett az al-Kaida propagandafőnökével

Amerikai dróncsapás végzett az Arab-félsziget al-Kaidája (AQAP) nevű terrorcsoport propagandafőnökével Jemenben - közölték törzsi vezetők csütörtökön.



A szaúdi születésű Abu-Hadzsar al-Makki három társával a jemeni fővárostól, Szanaától keletre fekvő Marib kormányzóság Vádi Obejda törzsi területén vesztette életét. Több forrásból is olyan értesülések láttak napvilágot, miszerint egy második dróncsapás az AQAP két tagjával is végzett ugyanebben a térségben.



A régióban egyedül az Egyesült Államok rendelkezik ilyen korszerű csapásmérő drónokkal. Szerdán a Pentagon közölte: az év eleje óta több mint 120 dróntámadást hajtottak végre Jemenben a szélsőségesek ellen.



Jemenben 2014 augusztusa óta tart a polgárháború az Irán támogatását élvező síita húszik és a Szaúd-Arábia által támogatott, nemzetközileg elismert jemeni elnökhöz, Abed Rabbó Manszúr Hádihoz hű erők között. Az országban uralkodó kaotikus állapotokat számos terrorszervezet, köztük az AQAP és az Iszlám Állam használja fel arra, hogy a térségben rendezkedjen be és folytassa működését.