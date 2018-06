Inaki Urdangarinnak, a spanyol király sógorának öt napon belül börtönbe kell vonulnia, hogy megkezdje öt év tíz hónapos büntetését - közölte a mallorcai Palma városának bírósága szerdán.



Az ötvenéves korábbi profi kézilabda-játékost és olimpikont kedden ítélték el jogerősen közpénz elsikkasztása, csalás, hűtlen kezelés és befolyással üzérkedés miatt. Emellett több mint 512 ezer euró (164 millió forint) pénzbüntetést is fizetnie kell.



A svájci Genfben élő Urdangarin reggel érkezett Mallorca fővárosába, hogy eleget tegyen a bíróság idézésének és személyesen vegye át a határozatot.



Megjelenését a bíróságon hatalmas médiaérdeklődés kísérte, a bejáratnál tüntetők kisebb csoportja is összegyűlt, akik érkezésekor és távozásakor is azt kiabálták: "tolvaj".



Urdangarin jövő hétfőig bármelyik, általa választott spanyol büntetés-végrehajtási intézményben jelentkezhet önként, a jogszabályok erre lehetőséget adnak azoknak az elítélteknek, akikkel szemben nem hozott ezzel ellentétes korlátozó intézkedést a bíróság.



Sajtóhírek szerint Urdangarin várhatóan még szerdán visszautazik Svájcba, hogy családjával legyen, mielőtt börtönbe vonul.



A király sógorának ügyvédje egyelőre nem közölte, hogy élnek-e az ítélettel szembeni utolsó jogorvoslati lehetőséggel, és az alkotmánybírósághoz fordulnak-e.



Urdangarín a Nóos nevű nonprofit alapítvány elnökeként 6,1 millió euró (több mint 1,8 milliárd forint) közpénzt sikkasztott el üzlettársa, Diego Torres segítségével.



Az alapítvány többek között egy Aizoon nevű fantomcéget felhasználva követte el a bűncselekményt, ennek 50 százalékos tulajdonosa volt Krisztina hercegnő és a férje.



A hercegnő is vádlott volt az ügyben, őt a bíróság még tavaly felmentette a kétrendbeli adócsalás vádja alól, de így is ő lett az első a spanyol királyi családból, aki bírósági eljárásban a vádlottak padjára került.



Az elítélt házastársát terhelő közös felelősség miatt VI. Fülöp király nővérének mintegy 137 ezer eurós (44 millió forint) pénzbüntetést kell fizetnie.



A hét éve húzódó ügyben összesen 17 ember ellen emeltek vádat, akik közül hetet találtak bűnösnek, köztük Diego Torrest és Jaume Matast, a Baleár-szigetek autonóm közösség volt elnökét.



Utóbbi ügyvédjén keresztül közölte, hogy még szerdán megkezdi három év nyolc hónapos büntetését a Madrid melletti Aranjuez börtönében.