A francia hatóságok vizsgálják, miért jártak a barcelonai gázolók Párizsban

"Néhány nappal a katalóniai merényletek előtt egy gépkocsi átjött Franciaországba, feljött Párizsig. Próbáljuk megtudni, hogy az elkövetők miért jöttek Párizsba és mit csináltak a párizsi régióban" - fogalmazott a francia belügyminiszter. "Biztosan tudjuk, hogy az egyik gépkocsi eljött a párizsi régióba" - tette hozzá, de további részleteket nem közölt.



Juan Ignacio Zoido jelezte, hogy "minden információt közölni fog a vizsgálóbíró, de minden előzetes közlés akadályozhatná a nyomozás menetét".



A Le Parisien című francia napilap hozta nyilvánosságra, hogy a cambrilsi merénylethez használt, Audi típusú gépkocsit gyorshajtás miatt lefényképezték augusztus 12-én a párizsi régióban, kevesebb mint egy héttel a 15 áldozatot követelő spanyolországi merényletek előtt. A járműben négyen ültek. A francia lapok úgy értesültek, hogy a gépkocsiban ülők egy fényképezőgépet vásároltak Párizsban, majd a fővároshoz közeli Malakoff település egyik szállodájában töltötték az éjszakát.



A belügyminiszter nem kívánta az értesülést kommentálni. Az ügyben a párizsi ügyészség terrorelhárítási részlege indított vizsgálatot. Francois Molins párizsi főügyész később megerősítette, hogy az Audi típusú gépkocsi augusztus 11-én és 12-én Franciaországban járt.



A francia belügyminiszter azt is elmondta, hogy a merényleteket elkövető terrorsejt radikalizálásával vádolt Abdelbak esz-Szatti imám "járt Belgiumban, mert egy belgiumi mecsetben akart imám lenni".



Azt is hangsúlyozta, hogy az európai országok közötti együttműködés annál is inkább szükséges, mert a merényletek elkövetői "nem ismernek határokat". Spanyol kollegája megerősítette, hogy "Franciaország és Spanyolország kéz a kézben dolgozik" együtt, s megköszönte a francia rendőri szervek által a spanyol kollegáknak nyújtott segítséget.



Múlt csütörtök délután Barcelona központjában egy terrorista kisteherautójával gyalogosok közé hajtott, és hatszáz méteren keresztül gázolt el járókelőket. A gázoló kereket oldott. Nyolc órával a barcelonai merénylet után, péntekre virradóra Cambrils katalán tengerparti üdülőhelyen is gázolásos merényletet követtek el, hat civilt és egy rendőrt megsebesítettek, később egyikük meghalt. A merényletekben 15-en haltak meg, és több mint 150-en megsebesültek, köztük sok külföldi. A gázolásnak egy magyar sérültje is volt. Josep Lluís Trapero katalán rendőrfőnök korábbi bejelentése szerint mára mind a 12 gyanúsított vagy az igazságszolgáltatás kezén van, vagy tetteik következményeképpen megölték őket. A merényletekért felelős terrorsejt négy tagját őrizetbe vették, nyolcan viszont halottak: öttel a rendőrség Cambrilsban végzett, ketten pedig, köztük esz-Szatti, a barcelonai merényletek előestéjén haltak meg a házrobbanásban, míg Junesz Abujakubot, a barcelonai gázolásos merénylet feltételezett elkövetőjét hétfőn lőtték agyon Subirats településen.