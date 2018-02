A dzsihadisták által meggyilkolt civilekkel teli tömegsírokra bukkantak Afganisztánban

Attaulláh Hugjáni, a tartományi kormányzó szóvivője elmondta, hogy a hatóságok 10 holttestre kedden bukkantak rá a tartománybeli Acsin körzet Momand Dara területén. Ugyanebben a térségben hétfőn 9 tetemet találtak egy sírban.



A kedden talált 10 áldozattal kapcsolatosan Szohráb Káderi, a tartományi tanács egyik tagja azt mondta, hogy mindegyiküket fejbe lőtték.



Hugjáni közlése szerint a dzsihadisták által körülbelül másfél évvel ezelőtt elrabolt civilekről van szó. E civilek többségét azért hurcolták el magukkal a dzsihadisták, mert azzal gyanúsították őket, hogy a kormánynak vagy a táliboknak kémkednek - mondta Zabihulláh Zmaráj, a tartományi tanács egyik tagja.



Momand Dara volt egy időben a székhelye az Iszlám Állam afganisztáni ágát régebben vezető Háfiz Szaíd Hánnak. Hánt 2016-ban egy amerikai légitámadásban megölték. Az afgán biztonsági erők tagjai nemzetközi segítséggel tavaly foglalták el a térséget, ahol az Egyesült Államok hadserege tavaly áprilisban bevetette legerősebb nem nukleáris bombáját, a "minden bombák anyjaként" is ismert, GBU-43 típusú MOAB-ot az Iszlám Állam célpontjai ellen. A 10,3 tonna súlyú, GPS-irányítású bombát több mint 8 tonna robbanóanyaggal szerelték fel, pusztító ereje 11 tonna TNT-nek felel meg.



A kelet-afganisztáni Nangarhar tartomány a dzsihadisták hátországa Afganisztánban, de itt található a kabuli kormány ellen fegyveres harcot folytató tálibok bázisa is. Bár az Iszlám Állam helyi harcosait korábban visszaszorították Nangarhar négy körzetére, a dzsihadisták azóta más tartományokba is beszivárogtak.