A Bundestag elnöke szerint Orbán nagyon nagy bizalmat kapott a magyar választóktól

A bizalom nagyon jelentős bizonyítékát kapta meg Orbán Viktor magyar kormányfő az ország lakosságától a parlamenti választáson, és ezt "jó demokrataként el kell fogadnunk" - mondta Wolfgang Schäuble , a német szövetségi parlament (Bundestag) elnöke egy vasárnapi német lapinterjúban.Az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa a Welt am Sonntag című lapban közölt interjúban azzal kapcsolatban, hogy a Fidesz - a CDU-val együtt - az Európai Néppárt (EPP) tagja, és vannak arra irányuló követelések, hogy a Fideszt zárják ki az Európai Unió (EU) jobbközép pártjait összefogó pártcsaládból, azt mondta, hogy "európai szinten is létezik párton belüli demokrácia, és nem kell mindenkinek mindig egyetértenie mindenkivel".A Bundestag elnöke kitérő választ adott arra a kérdésre, hogy Angela Merkel miért utasította vissza azt a néhány hónapja tett javaslatát, hogy a közép- és kelet-európai EU-tagországokkal folytatandó konstruktív pártbeszéd érdekében vonják vissza a viták középpontjából a menekültek tagországok közötti elosztásának ügyét.Mint mondta, "végtére is" Emmanuel Macron francia elnök "tett egy javaslatot a héten" arról, hogy miként lehet véget vetni ennek a "megmérgezett vitának". Elképzelése szerint az EU-s forrásokból külön támogatást kellene adni a sok menekültet befogadó településeknek, vagyis nem büntetni kellene a menekültek elosztásának ügyében, hanem jutalmazni.Wolfgang Schäuble hangsúlyozta, hogy ki kell alakítani egy új EU-s menekültügyi rendszert, méghozzá olyan rendszert, amelyben valamennyi tagországban egységes eljárások alapján kezelik a menekültek ügyeit, és egységes ellátásban részesítik őket. Ennek biztosítása előtt nincs is értelme a menekültek kvótákon alapuló elosztásának, mert a például Lengyelországban elhelyezett menekültek gyorsan átmennének Németországba.Az egységes eljárás és ellátás bevezetéséig pedig "el kell fogadnunk, hogy Európa nagy különbözőséget is jelenti", így például "a lengyelek más tapasztalatokkal rendelkeznek mint mi, és másképp viszonyulnak a dolgokhoz".Németország újraegyesítése után "mi sem küldtünk annyi menedékkérőt az új tartományokba, amennyit az egyenletes elosztás alapján kellett volna", mert ezekben a tartományokban - a volt NDK területén - "a lakosság még nem szokott hozzá az idegen emberekhez".Európa csak akkor lehet sikeres, ha "elszánt előrehaladás" igénye összekapcsolódik azzal a hajlandósággal, hogy "ne lépjünk fel arrogánsan a más tapasztalatokkal rendelkezőkkel szemben" - mondta Wolfgang Schäuble, hangsúlyozva, hogy őket "nem kioktatni, hanem meghallgatni" kell.