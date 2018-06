22 éves férfi késelt egy japán szuperexpresszen: egy férfit megölt, két nőt megsebesített

Halálra késeltek egy férfit, két nőt pedig súlyosan megsebesítettek egy Tokióból Oszakába tartó szuperexpresszen - adta hírül a japán média vasárnap.



A rendőrség őrizetbe vette a szombat esti bűncselekmény gyanúsítottját, egy 22 éves, munkanélküli férfit, Kodzsima Icsirót. Kodzsima azt vallotta, hogy válogatás nélkül támadt rá áldozataira, frusztráltságból. Egy hozzátartozója szerint a férfit pszichés problémák miatt egy ideig kórházban kezelték.



A körülbelül 880 utast szállító szuperexpressz a késelést követően vészmegállót iktatott be a japán főváros közelében fekvő Odavaránál.



A rendőrség úgy tudja, hogy egy, a harmincas éveiben járó férfi belehalt sérüléseibe, két huszonéves nő pedig súlyos, de nem életveszélyes állapotban került kórházba. A nyomozók két kést találtak a támadás helyszínén.



A japán gyorsvasúton azóta nem történt közlekedési baleset miatti haláleset, hogy pályára állították az első szerelvényeket 1964-ben, ugyanakkor több bűncselekményt is elkövettek a szuperexpresszeken. A mostani esetet megelőzően, 2015 júniusában egy 71 éves férfi felgyújtotta magát, végezve egy másik utassal is. Az esetet követően az üzemeltetők gyakoribbá tették az ellenőrzéseket az állomásokon, és biztonsági kamerákkal szerelték fel a vonatokat. Azonban az utasok hatalmas száma miatt továbbra sem tudják mindenki poggyászát ellenőrizni. Hivatalos adatok szerint 2015-ben naponta 446 ezer utas vette igénybe a tokiói szuperexpresszet.



