21-re emelkedett a kaliforniai tűzvész halálos áldozatainak száma

A tűzoltók képtelenek megbirkózni a lángokkal, a bozóttüzek száma szaporodik. A kaliforniai erdészeti és tűzvédelmi hivatal szóvivője, Daniel Berlant szerdán este arról tájékoztatta a sajtót, hogy a keddi 17 helyett szerdán már 22 helyen pusztított bozóttűz.Több mint 3500 ház - lakóépületek és üzletek sora - lett a tűz martaléka, szőlők és borospincék semmisültek meg, mindent hamu és füst borít. A Sonoma völgy egyik részén a hatóságok kötelező kiürítést rendeltek el.A Sonoma megyei seriff, Robert Giordano arról számolt be, hogy több mint 600 ember eltűnt, de reményei szerint életben vannak, de a tűz és a kaotikus helyzet miatt rendkívül nehéz a kommunikáció. Ezzel együtt is, a seriff arra számít, hogy a természeti katasztrófa halálos áldozatainak száma emelkedni fog. "A pusztítás óriási, bizonyos területekre még be sem tudunk menni, hogy felmérjük a helyzetet" - fogalmazott Giordano.Napa megyében Calistoga városát kiürítették, a megyei katasztrófa-elhárítási hivatal helyi vezetője, Diane Dillon arról tájékoztatta a sajtót, hogy a katasztrófa-elhárítási hivatal munkatársai házról házra jártak, és távozásra szólították fel az ott élőket. Kötelező kiürítést rendeltek el Solano megyében is.A napai tűzoltóság vezetője, Barry Biermann szerint az erős szél és az alacsony páratartalom csak segíti a tűz terjedését.Kalifornia déli vidékein hűvösebb az időjárás, s ez segítette a tűzoltókat a lángok elleni küzdelemben.