10 év börtön fenyeget két turistát Thaiföldön egy falfirka miatt

Akár 10 év börtönre is ítélhetnek Thaiföldön két külföldi turistát, akik összefirkáltak egy 700 éves falat az ország északi részén fekvő Csiangmaiban.



A két 23 éves fiatalt, egy brit és egy kanadai férfit, akkor tartóztatták le, amikor visszatértek a helyszínre egy helyesírási hiba kijavítására. A fiatalok elismerték tettüket, mentségükre azt hozták fel, hogy részegek voltak. A rongálásról videofelvétel is készült.



A turisták Csiangmai óvárosának főbejáratánál rongálták meg festékszóróval a történelmi téglafalat - közölte a rendőrség pénteken.



A helyi törvények értelmében maximálisan 10 év börtönnel és 1 millió baht (8,6 millió forint) pénzbírsággal sújthatják a vandálokat.



Bár Thaiföldön már korábban is tartóztattak el hazai és külföldi turistákat szent helyek meggyalázása miatt, ez az első őrizetbe vétel graffiti miatt.