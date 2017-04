Megkezdődött annak a férfinak a pere, aki lelőtte az anyját

A Tatabányai Törvényszéken pénteken megkezdődött annak a férfinak a pere, aki a vád szerint engedéllyel tartott pisztolyával 2015 nyarán agyonlőtte anyját, annak élettársát, majd tüzet nyitott a rendőrökre.



Az ügyészség szerint N. Norbert rossz kapcsolatban volt anyjával, valamint nevelőapjával, mert anyja folyamatosan befolyása alatt tartotta, egymás ellen fordította őket feleségével, valamint ellenünk hangolta az akkor még fiatalkorú fiát is, sőt az unokája feletti gyámsági jog megszerzése érdekében eljárást indított fia ellen.



N. Norbert 2015. július 11-én éjjel feleségével és fiával a feszült helyzetről beszélgetett, majd összeszólalkozott feleségével és a vádirat szerint elhatározta, véget vet az évek óta tartó családi konfliktusnak. Magához vette az engedéllyel tartott 45-ös űrméretű pisztolyát és ittas állapotban felesége autójával Tatabányára hajtott.



Hajnali fél négy körül kopogtatására anyja élettársa nyitott ajtót, aki szóváltás után pofon vágta a 41 éves N. Norbertet. A vádlott ekkor szívtájékon lőtte, majd az utcára menekülő áldozatot utolérte és közvetlen közelről fejbe lőtte.



Ezt követően bement a házba és fejbe lőtte anyját, aki hassal a földre esett, ekkor a vádlott még egy alkalommal hátba lőtte az áldozatot. Mindkét emebr azonnal életét vesztette.



A helyszínre két rendőrautó érkezett, N. Norbert tüzet nyitott a rendőrökre, majd a Terrorelhárítási Központ rendőreivel való négyórás tárgyalás után fegyverét letéve megadta magát.



N. Norbert a bíró kérdésére elmondta, hogy bűnösnek érzi magát és szeretné meg nem történtté tenni az eseményeket. Később hozzátette, hogy a helyszínen szeretett volna öngyilkos lenni, mert "megbocsáthatatlan bűnnek" tartja amit tett, csak azért adta meg magát a TEK-nek, mert telefonon felesége és fia is erre kérte.



A vádlott vallomástétel közben többször elsírta magát, amikor elmondta, hogy anyja gyerekkora óta a befolyása alatt tartotta, beleszólt felnőtt életébe, párválasztásába, gyermeknevelésébe. Vállalkozását több hatóságnál feljelentette, folyamatosan feszültség alatt tartotta feleségét és gyerekeit.



N. Norbert felidézte, hogy a bűncselekmény elkövetése előtti délután anyja élettársa felkereste és közölte, hogy el fogják vetetni tőlük a gyerekeket és tönkre teszik őket. A férfi távozása után inni kezdett, majd este felesége közölte, hogy el szeretne válni tőle, ezután indult el anyja házához.



Detrői Ferenc bíró kérdésére N. Norbert elmondta, hogy sportlövőként volt engedélye a pisztolyra. A fegyvertartási engedélyhez szükséges pszichológiai vizsgálaton eltitkolta, hogy a katonaság alatt kétszer kísérelt meg öngyilkosságot, amikor anyja elvált.



A vádlott hozzátette, nem emlékszik, mennyit ivott a bűncselekmény elkövetése előtt és két gyilkosságról, valamint a rendőrökre leadott lövésekről is csak néhány kép maradt meg az emlékezetében.



A per további tanúk és szakértők meghallgatásával folytatódik, Detrői Ferenc bíró elmondta, az ügyben várhatóan április 28-án hirdet ítéletet.