Ledudálták a kétszeres Oscar-díjas statisztát a 28. Mediawave reklámfilmjében

Manapság egy magára valamit is adó fesztivál el sem indul internetes reklámfilm nélkül. Egy komoly fesztivál pedig nem teheti meg, hogy ne ültessen egy komoly értelmiségit kamera elé, hogy meséltesse, miért is érdemes elmenni a rendezvényre.A Mediawave sem tudott ellenállni az idők szavának, és egy győri underground zenészt, Gerencsér Károlyt, a kétszeres Oscar-díjas statisztát szólaltatta meg, meséljen a Mediawave-es élményeiről."Karesz zseniálisan hozta az értelmiségit, késett is vagy 2 órát a forgatásról, ezalatt mi, készítők megbeszéltük, hogy a hasznos anyagot a tudta nélkül vesszük fel. Ebből állt össze trash-reklámfilmünk, ha akartuk, se tudtuk volna jobban megcsinálni" - írták a filmkészítők.Gerencsér Károly egyébként tényleg szerepelt mindkét, a közelmúltban Oscar-díjat kapott magyar filmben, erről és sok más érdekességről is fog mesélni a 28. Mediawave-en.