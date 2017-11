Hivatalos: februárban elkezdi a dél-koreai cég az akkumulátorgyár építését Komáromban

Korábban lapunk is beszámolt róla, hogy a tervek szerint a cég Magyarországon építheti fel legújabb akkumulátorgyárát. A hírt csütörtökön megerősítette az SK Innovation Zrt., és bejelentette, hogy a beruházásra 840,2 milliárd dél-koreai vont (jelenlegi árfolyamon valamivel több mint 200 milliárd forintot) szán.Szöuli közleményében a cég azt is megerősítette, hogy a munkálatokat jövő februárban indítják el, és a gyár 2020 elején kezdi meg termelését.Az SK Innovation fő célja a beruházással, hogy betörjön az európai piacra.Az üzemben évi 250 ezer, elektromos autóba való akkumulátort gyártanak majd, amelyek összesen évi 7,5 gigawattórányi (GWh) teljesítményt nyújtanak.Az akkumulátorok vásárlói között lesz a tervek szerint a Mercedes-Benz gépkocsikat gyártó német Daimler-Benz AG.Komáromban már szerdán napvilágra került, hogy a dél-koreai cég a helyi ipari parkban, egy 42 hektáros területen tervezi felépíteni üzemét. A városházán kifüggesztett hirdetmény szerint az üzem első fázisa 66 ezer négyzetméteren valósul meg, és felépítése után a gyár 24 órás üzemben termel majd egész évben.A társaság a dél-koreai Szoszan városában már rendelkezik egy gyakorlatilag azonos technológiájú akkumulátorgyárral. A gyártási eljárás Magyarországon nem ismeretlen, hasonló üzem nyílt 2017 májusában Gödön - áll a Komáromban közzétett környezetvédelmi dokumentációban.Az SK Innovation megjelenésével Közép- és Kelet-Európában három dél-koreai cég készíthet majd akkumulátorokat elektromos autókba. Az LG Chem 2018-ban Lengyelországban nyit üzemet, amelybe több mint 400 millió forint értékben fektetett be, a Samsung SDI pedig nemrég Gödön nyitotta meg 100 milliárd forintból épült, 600 embert foglalkoztató gyárát.