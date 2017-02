Hirtelen távozott a tatai múzeumigazgató, Perger Gyula

Perger Gyula

A közvélemény, a szakma, s még a munkatársak számára is váratlanul, előzetes bejelentés nélkül menesztették Perger Gyulát, a Kuny Domokos Múzeum igazgatóját. Az intézmény vezetője megerősítette, hogy január 31. számára az utolsó munkanap volt a megyei hatókörű közgyűjtemény élén.Perger Gyula 2013. augusztus 1-től igazgatta a tatai Kuny Domokos Múzeumot, vezetői kinevezése 2018. július 31-ig szólt. A Magyar Kultúra Napján tartott ünnepségen, január 23-án még ő volt a házigazdája a teltházas kettős könyvbemutatónak, amin a polgármester is részt vett. A múlt heti testületi ülésen tárgyalták és elfogadták a képviselők a város kulturális koncepciójának idei teendőit, s a szakemberek között Perger Gyula is ott ült a városházán, a napirend egyik előkészítőjeként. Menesztése ezután történt, a testületi ülést követően javasolta neki Michl József polgármester a közös megegyezéssel történő távozást. Perger Gyulát telefonon értük utol, a győri levéltárban, ahol kutatással töltötte első szabadnapját. Megerősítette információnkat: megszűnt a munkaviszonya a tatai múzeumban, de hogy ennek mi a valódi oka, egyelőre ő sem tudja. „Valóban, mától nem dolgozom Tatán. Tegnap leszámoltam, átadtam mindent hivatalosan." Úgy tudjuk, hogy olyan gyorsan ment el Tatáról a közgyűjtemény vezetője, hogy még kollégáitól sem volt ideje elköszönni.

Michl József polgármester megkeresésünkre elmondta, hogy valóban befejezték az együttműködést Perger Gyula igazgatóval, de ennek okairól nem kívánt nyilatkozni. Mint ahogy arról sem, hogy miért ilyen váratlanul vált meg az intézmény vezetőjétől. „Közös megegyezéssel távozott igazgató úr, s mihamarabb szeretnénk új vezetőt találni a múzeum élére" – fogalmazott a polgármester. A Kuny Domokos Múzeum megbízott igazgatója a jelenlegi helyettes, Schmidtmayer Richárd. A polgármestertől megtudtuk, hogy még ebben a hónapban kiírják a pályázatot az igazgatói álláshelyre.Csütörtökön a múzeum munkatársait értekezleten tájékoztatja a kialakult helyzetről és a tervekről Michl József városvezető.