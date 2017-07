Ábris az első születésnapjára készül

Ábris túl a harmadik injekción egyre ügyesebb. Használja a kezét, lábát, fejét. Belga orvosai pozitívak a jövőt illetően.

Anya és fia május vége óta tartózkodik Belgiumban. Mint ahogy azt már megírtuk, a tízhónapos szárligeti kisfiú bekerült egy klinikai programba, és a BJAbris Alapítványhoz befizetett adományoknak köszönhetően további páciensek is részt vehetnek majd a belga egészségügyi projektben. Pénteken megkapta a gyermek a harmadik kezelést is, és már annyira sportosan viselte, hogy szinte azonnal elengedték őket a közkórházból. „Nagyon ügyes fiú, tényleg szépen fejlődik." – meséli boldogan Flóra Ábrisról. „Minden területen látható javulás. A karját egyre többször mozgatja már vállból, a lábát behajlítja térdből, és lóbálja, ha a karomban tartom. A fejét is forgatja!" – lelkesedik a fiatal édesanya. Az élet Belgiumban vidám és változatos. A kis család kirándulgat, barátokkal találkoznak, hetente két alkalommal pedig fizikoterapeuta tornáztatja a kisfiút.

Bárki csatlakozhat az országos kupakgyűjtési akcióhoz, minden megyében létrejött egy csoport a közösségi oldalon, ahol meg lehet találni a gyűjtőpontokat. A kupakok bevétele a BJAbris Alapítvány kasszájába kerül. Működik továbbá egy online piactér is – az Online Börze Ábrisért csoport – ahol gyermekholmik adás-vétele zajlik. A befolyt összeg szintén Ábris gyógyulását segíti.

A mozgásfelmérő teszt is nagyon jó eredményt mutatott, és a három kezelőorvos háromféle javulást diagnosztizált Ábrisnál, aki naponta bizonyítja, hogy küzdő szellemű, életrevaló gyermek. Flóra elmondta azt is, hogy Ábris a negyedik injekciót majd augusztus 4-én kapja meg, és még ebben az évben két kezelésre számíthatnak, ugyancsak Belgiumban. A napokban hazajönnek Szárligetre és Flóra beleveti magát az adománygyűjtésbe, hiszen további gyógyszerre lesz majd szükség, ami az SMN2 típusú gén működését felerősíti. Minél több működik belőle a gerincvelőben, annál látványosabb lehet Ábrisnál a javulás. Március végén, Magyarországon azt mondták Flórának: Az SMA 1-es típusú betegek 80 százaléka az egyéves kort sem éri meg. Ehhez képest most meghívást kaptunk Béry-Januskó Ábris első születésnapjára, amit Budapesten ünnepelnek meg, zártkörű rendezvényen, július 30-án.