Mondatok az égbe

Egy életen át elkísér minket az, hogyan szocializálódunk. Az első évek, évtizedek tapasztalatai belénk ivódnak és nem eresztenek. Történelmi, egyéb okok miatt még mindig kísért minket a szocialista rendszer, ezernyi alakban. Gondolok itt arra, sokan hiszik még a mai napig is, hogy az atyáskodó állam védőernyője alatt élnek, az ország vagy szűkebb pátriájuk vezetői mindenhatóak, sőt, mindenről tudnak és mindenről ők tehetnek. A legújabb, hogy sokan szidják a város vezetését, mert szemetes a Rába-part, pedig Rejtő után szabadon: nem lehet minden kulturálatlan, üres üveget, cigisdobozt éppen eldobni készülő alak mellé rendőrt állítani.



Ide tartozik, hogy a spontán privatizáció, majd a kilencvenes évek egyre vadabb, a jelenre egyre szelídülő, de kezes báránnyá sosem váló vadkapitalizmusa számos ingatlant juttatott „megbízható privát kezekbe", ahogy azt Bächer Iván szemléletesen megfogalmazza Klétka című remek regényében. Így aztán privát kéz őriz Győrben is sok értékes területet. A városlakó csak azt látja, hogy rom csúfítja a belvárosi vízpartot, elhanyagoltan áll az egyik legszebb műemlék a városközepi szigeten, társasházakkal épül be a városszéli kiserdő egy része – és szidja a városvezetést. Amely sok mindent megtehet, alkothat szabályokat, rendezési tervet, versenyt fut az idővel, igyekszik követni a követhetetlenül gyors változásokat, de nem mindenható, a keze sokszor kötött. Higgyük el: demokrácia van.



Néha persze jogos a megrovás, de azt is el kellene fogadnunk, hogy nincs mindenható vezetése sem az országnak, sem annak a településnek, ahol élünk, még akkor sem, ha sokan azt hiszik, ez még mindig így van. Nem is lesz soha. Ettől még persze lehet szidni, okkal, ok nélkül, de ha azt akarjuk, jobb országban éljünk, nekünk is tennünk kell, nemcsak dühös mondatokat küldeni az égbe.