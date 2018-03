Kereszt-tények

Utálom a húsvétot – kaptam fel a fejem két kamasz beszélgetésének e mondatára. Ezek után kíváncsi lettem a miértre is. Jött is a megdöbbentő kijelentés indoklása: „Még általánosban jobb volt. Akkor néhányan összeállva becsöngettünk a lány osztálytársakhoz. Aztán hazamentem harminc fával (harmincezer forint locsolópénzzel). Most meg el kell menni a rokonokhoz. Aztán alig ötezer jön. Meg mindjárt előveszik a stampedlis poharat. A bátyám ebben is sokkal jobban jár. Ő vezet. Neki aztán a távozáskor kezébe nyomják a pálinkásüveget meg három-négy dobozos sört, hogy majd otthon megihassa."



E kis epizód sokat elárul ama politikai szólammá züllesztett, érvnek szánt kijelentés igazságtartalmáról, miszerint hazánk keresztény ország lenne.



De ha ez nem elég cáfolatnak, tekintsünk az adóhatóság tavalyi számaira. A személyi jövedelemadósok évtizedek óta felajánlhatják taksájuk egy meg egy százalékát valamely civil szervezetnek és az egyházaknak. Legutóbb a 4,4 millió kereső magyar közül 537 ezren érezték úgy, hogy a katolikus egyháznak küldött egy százalékkal is jelezniük kell elkötelezettségüket. Ha ehhez hozzávesszük a 210 ezer református és az 57 ezer evangélikus felajánlót, akkor is csak az összadózók gyenge 20 százalékát kapjuk. Ezek alapján feltehető: a maradék négyötöd semmiféle azonosulás vállalásának nem érzi szükségét a keresztény felekezetekkel.



Ellenérvként közbevethető: a keresztény gyökérzetű élet- és normarendszerünk mégis megmaradt. Ezzel együtt is a vallásukat gyakorlók aránya a társadalomban régóta nem éri el a tíz százalékot. Ám a lényeg mégis ez: Jézus a kívül maradó kilencven százalékért is keresztre ment.