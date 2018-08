Az utóbbi időben többször is beleszaladtam a Facebookon egy elmés mondásba, mely így szól: "Egyedül kevés vagyok ahhoz, hogy változtassak – mondta 7,6 milliárd ember." Mondhatnám azt, hogy elgondolkodtató. De ha csak elgondolkodom rajta, akkor egyike leszek a 7,6 milliárdnak, akik tehetetlenül széttárják a kezüket egy-egy probléma láttán. Ezért inkább azt mondom, cselekvésre sarkalló gondolat. Mert ha nem is mindenki, de minden tizedik ember tesz valami apróságot bosszantó dolgok ellen, megváltozhatna az egész. Mások is rávehetik magukat a cselekvésre. Igaz ez apróságokra és egészen komoly ügyekre is.



Mikre gondolok? Ha koszos egy utca, ott könnyebben szemetel az ember, ez a tapasztalat. De mindez fordítva is igaz, egy tiszta utcában kevesebben süllyednek oda, hogy eldobjanak egy papírzacskót. Ha felveszek egy eldobott palackot, duplán teszek tehát jót. (Ifjabb koromban poénkodásból tettünk hasonlót: szél által fellökött kukákat állogattunk, törött üveg szilánkjait szedtük össze az utcán. Antigarázdálkodásnak hívtuk.)



A közlekedés is jó terep e sajátos népnevelésre. Ha az útszűkületben magam elé engedek egy autót, a mögöttem érkezőnek nagyon elfajzottnak kell lennie, hogy ne tegye ugyanezt. Így aztán szépen kialakul a cipzármódszer. De ha én betolakodok más elé, akkor ezzel adok mintát, számtalanszor bizonyított tétel ez. Aztán ha a buszon felállok és átadom a helyet egy hölgynek, jó eséllyel más is megteszi ugyanezt. Ha alvást színlelve maradok ülve, más is csak bámul ki az ablakon. Az ember már csak ilyen. Na, ezen kellene változtatni az élet megszámlálhatatlan területén. 7,6 milliárd ember közt nekem. És neked, neki, nos és nekik. Ha koszos egy utca, ott könnyebben szemetel az ember.