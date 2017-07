Kinek előbb, kinek utóbb. Kinek ezzel. kinek azzal. De egyszer betelik. Nekem most – hogy egyre több szó esik a vizes világbajnokságról – lett tele. Azon kaptam ugyanis magam, hogy ellendrukker lennék. A világ harmadik legnagyobb(?) sporteseményén biztosan lesznek magyar diadalok, én meg belepirultam már a belém hasító érzésbe is, hogy nem tudok majd ezeknek szívből örülni. Én, aki ötéves korom óta megveszekedett Fradi-drukker vagyok, s München óta minden olimpiát körömrágva ültem végig, szorítva a magyarok sikeréért, ide jutottam volna? Igaz, mióta nálunk a futballbajnokság sorrendjét is az erősebb kutya kívánalmai döntik el, csak pislákoló érdeklődéssel követem a zöld-fehérek éppen aktuális vergődését.



Az okokat keresgélve elsőként a Duna Aréna körüli megalopás ugrott be, meg az is, hogy szinte tönkretették Füredet a mélygarázzsal, pedig Füred az enyém. Minden nyáron. Meg a Fradi is az enyém, meg a hazám is, meg a hitem is. Ahogy apámé és nagyapámé volt. Utóbbi két, előbbi egy világégést küszködött végig, mert ezt kívánta a hon. Vagy inkább a nemzetveszejtő magyar elit politikai rövidlátása.



Egy szó, mint száz: mostanra sikerült a hatalomnak megecetesítenie bennem sok olyan érzést és kötődést, ami ötven éven át érinthetetlenül lakozott a lelkemben. E keserű tapasztalás arra késztet, hogy a továbbiakban ne tekintsem a regnálókat az összmagyarság képviselőinek. E helyről üzenem: el a kezekkel Füredtől, a Fraditól, Magyarországtól.



Ezzel az egésszel az a legnagyobb baj, hogy már nem tudok hallgatni az eddig mindig etalon Máraira sem: „Mindegy, kik beszélnek hazád nevében? Mindegy az is, mit mondanak azok, akik jogosultnak hiszik magukat a haza nevében beszélni? Te hallgass hazádra. Mindig mindent adjál oda hazádnak."