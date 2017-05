Az elnök beszéde

Most már végképp elszabadulni látszik a verbális Lipótmező, plakátokon, utcákon, parlamentben, kocsmákban, okkal vagy csak úgy, mert jó belerúgni a másikba, ha más akármiben. Mindenki keresgéli ádázul a maga szemetét, amit szerinte ki kell takarítani innen, mert azt hiszi, ha éppen övé az ország, a hatalom és a dicsőség, akkor takarítani neki szent kötelesség.



Mintha tényleg odaveszett volna minden mérték. A politikai és egyéb korrektséget padlóra küldik a tudatosan ferdített féligazságok, mindennapi kenyér lett a mindennapi hazugság, rég a múlté a bizonyos szint fölött nem süllyedünk bizonyos szint alá gondolatmenet. Helyette ott lovagolunk egy elszabadult vak komondoron. Normává vált az alpáriság, a primitív ellenségkeresés. Robotszerű, cinikus megmondóemberek, festékborogatás, hungarocellfej-rugdosás, tojásdobálás, síp, dob, nádi hegedű, baseballütő. Nem csodálkozom, hogy ebben az őrült kontrazajban visszhangtalan maradt, mit is beszélt a köztársasági elnökként újraválasztott Áder János minap a parlamentben. Pedig nem ártott volna két anyázás közt legalább kicsit odafigyelni rá. Mert Áder most jó beszédet mondott. Jót és fontosat.



Azt mondta, ha így megy tovább, mindent lerombolunk, amit 1990 óta közösen felépítettünk. Mindent megkérdőjelezünk, minden megállapodást semmibe veszünk, minden határt átlépünk. S hogy jó lenne legalább abban deáki módon végre újra kiegyeznünk, hogy mindannyian Európa polgárai vagyunk és azok is akarunk maradni; hogy mindannyian a magyar nemzethez tartozunk pártállástól, véleményünktől függetlenül.

Azt is mondta: készen áll arra, hogy a nemzet előtt álló nagy feladatból a rá jutó részt elvégezze. Nem tudom, mire jut, s hogy a szándéka mire lesz elég. Mindenesetre ha ezt az új kiegyezést komolyan gondolja, a magam részéről szurkolok neki. Lesz dolga bőven.