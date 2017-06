Aránytalanul

Az ellenzék egy része arra fecsérli energiáját az elmúlt hetekben, hogy elérje, arányos választási rendszer váltsa fel a mostanit. A kezdeményezés teljesen irreális, hiszen a Fidesz – amely eddig sem várta riválisai helyeslését – nyilvánvalóan napirendre sem veszi a kérdést. Ráadásul az akció célszerűsége is kétséges.



A jelenlegi szisztéma kétségkívül olyan, hogy a pártokra leadott szavazatok, valamint a ténylegesen megszerzett mandátumok aránya jelentősen eltér egymástól. Az okok legfontosabbja, hogy a parlamenti helyek több mint felét egyéni körzetekben osztják ki egyetlen forduló alapján, ahol a legerősebb jelölt akár a voksok jócskán kevesebb mint felével is győzhet.



A Fidesz–KDNP így foglalhatta el a szavazatok 45 százalékával az országházi székek kétharmadát három éve. Ugyanakkor ehhez hasonló hatása volt a 2011 előtti választási törvénynek is: például az MDF 1990-ben 25 százalékkal 42, vagy az MSZP 1994-ben 31 százalékkal 54 százaléknyi mandátumot szerzett. Az építményt a rendszerváltó elit építette fel ekként, mert az lebegett a szeme előtt, hogy mindenkor stabil kabinet alakulhasson.



Az aránytalanság amúgy nem ördögtől való: Trumpra kevesebben voksoltak tavaly, mint Clintonra, mégis nyerhetett, míg az Egyesült Királyságban két hete a konzervatívok 2 százalékpontos szavazatelőnnyel majdnem 9 százalékpontos többséget szereztek.



A baloldal (és a Jobbik) fő baja nem ez, hanem hogy csaknem 11 esztendeje folyamatosan a Fidesz vezet a közvélemény-kutatásokban (és négyévente a szavazófülkékben). A legerősebbet jutalmazó szabályok nem mellékesen éppen ahhoz járulnának hozzá, hogy az ellenzék kellően magas, de 50 százalék alatti szavazataránnyal is leválthassa a kormányt – csak ehhez előbb a népszerűségi listán kellene előzni.

Az aránytalanság nem ördögtől való.