Vihar tombolt Győrben - Hatalmas faág zuhant két nőre, egyikük életéért küzdenek - fotók

Fotó: Tudósító

Fakidőlés Szilsárkány határában

Két sérültet szállítottak a győri kórházba, egy idősebb és egy fiatalabb asszonyt. Az első információk alapján úgy tűnt, az idősebb sérült állapota súlyosabb - koponyasérülést diagnosztizáltak nála- , ám mostanra kiderült, hogy a fiatalabb hölgy életéért és lábáért küzdenek. Ő jelenleg is a műtőben van, egy traumatológus és egy érsebész operálja, mert súlyos medencetörést szenvedett és a láb vérellátáséért felelős ere is megsérült, most a vérzés elállítása a legfontosabb feladat.Az idősebb asszonyt koponyasérülés gyanújával vitték CT-vizsgálatra, ott kiderült, hogy agyrázkódást szenvedett, amikor a faág rázuhant - de a koponyája szerencsére nem sérült meg, azonban vélhetően a bokája eltört - tájékoztatta a kisalfold.hu-t prof. Oláh Attila, a Petz-kórház orvos igazgatója.Leszakadt faágak és elektromos felsővezetékek miatt riasztják Győr-Moson-Sopron megye tűzoltóit a térségben kitört heves zivatar után. Győr belvárosában egy lehasadt fa járókelőkre zuhant, a mentésben a megyeszékhely hivatásos tűzoltói vettek részt. A mentők két embert súlyos sérülésekkel szállítottak kórházba. Ugyancsak Győrben egy húsz méteres fa gyökerestől kifordult a földből, egy villanyvezetéket is leszakított. Több helyen húsz-huszonöt centiméter átmérőjű faágak hasadtak le és akadályozták a forgalmat. A győri és a csornai hivatásos tűzoltók eltávolították őket az úttestről. Az egységek amint felszámoltak egy káreseményt, azonnal vonulnak a következő helyszínre - tájékoztat a katasztrófavédelem.- Kidőlt fa Szilsárkány határában, a tűzoltók már a helyszínen - jelezte olvasónk, aki fotót is küldött:

Két nő súlyosan megsérült, amikor rájuk zuhant egy 20 cm átmérőjű faág a győri Klastrom szálló udvarán. Információink szerint a két sérült nem szállóvendég, a mentők kórházba szállították őket.A gesztenyefát, amely a vitatott legenda szerint egyidős a több mint 285 éves karmelita kolostorral, az igazgató körbekerítette, és szakértővel fogja megvizsgáltatni. Ez az első eset, hogy a fa egy vihar során megsérült.A Török István utcában, és a Kálvária utcában is fákat csavart ki a szél."A semmiből csapott le a vihar Győrben, a szél mindent vitt. A konténert is" - írja olvasónk.

Tudósítónk borsónyi jégdarabokról küldött fotót Nádorvárosból.

"Kapuvárra elért a vihar, dörög, villámlik, esik az eső" - írta olvasónk.Több megye több járására és a fővárosra másodfokú riasztást adtak ki a heves zivatarok veszélye miatt péntek reggel. Az érintett területeken a következő órákban olyan heves zivatarok várhatók, amelyeket károkozó szél és akár nagyobb méretű jég is kísérhet.Az Országos Meteorológiai Szolgálat MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapest mellett egyelőre az ország középső, északkeleti és dunántúli járásaiban van érvényben a másodfokú, vagyis narancs riasztás. A nap folyamán viszont az ország egész területén számítani lehet a heves zivatarok miatti másodfokú riasztásra.

Emellett felhőszakadás miatt az egész országban elsőfokú (citrom) figyelmeztetés van érvényben. A hőség miatt Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megyében másodfokú, a fővárosban és Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Fejér, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Tolna megyében elsőfokú a figyelmeztetés.Az előrejelzés szerint pénteken a legmagasabb nappali hőmérséklet 31-36 Celsius-fok között valószínű. Késő estére 21-28 fok közé hűl le a levegő. A meteorológiai szolgálat azt írta: pénteken az ország nagy részén 25-26 fok körül alakul a napi középhőmérséklet (kivéve az északi-északkeleti megyékben), északnyugaton pedig már a 27 fokot is több helyen elérheti.

Mindemellett egy zivatarvonal az Észak-Dunántúlon tovább fejlődve halad kelet, délkelet felé. Ehhez a rendszerhez elsősorban viharos széllökések, másodsorban jégeső társulhat. A nap második felében ismét többfelé valószínű heves zivatar az országban.Délután elsősorban a Dél-Dunántúlon, kisebb eséllyel a Dél-Alföldön és a Tiszántúlon tombolhatnak igen heves zivatarok. A zivatarok elsődleges veszélyforrása a károkozó, viharos (akár 90-100 kilométer/órás) szél lesz, amelyek akár nagy területet is érinthetnek, valamint nagyméretű (akár öt centiméteresnél nagyobb átmérőjű) jég és felhőszakadás is kísérhet. Emellett délelőtt az északi megyékben a zivatartól függetlenül is erős, akár több mint 70 kilométer/órás lehet a szél.