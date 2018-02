Szerdán sem ússzuk meg hó nélkül - erre figyeljen, ha autóba ül!

Autóba ül? Legyen óvatos!

Csak kifogástalan műszaki állapotú, a téli időjárásra felkészített gépjárművel induljanak útnak (téli gumi, fagyálló folyadék).

A balesetek megelőzése érdekében kérjük a járművezetőket, hogy elindulás előtt tisztítsák meg az autójukat a jégtől, a párától, hogy a kilátás minden irányban biztosított legyen.

Javasoljuk, hogy a járművezetők mindig az időjárási-, látási- és útviszonyoknak megfelelően vezessék gépjárműveiket, tekintettel az esetleges ködös, esős, lefagyott útszakaszokra.

A téli időszakban a rosszabb látási viszonyok miatt nagyobb követési távolságot tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata.

A gépjárművek üzemanyag tartályát töltsék fel, gondoskodjanak tartalék üzemanyagról is

A gépjárműben legyen takaró, forró tea, mobil telefon.

Amennyiben a gépjárművel való közlekedés lehetetlenné válik, húzódjanak félre és várják meg, amíg a síkosság mentesítést végző gépek járhatóvá teszik az útszakaszt.

Az Országos Meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint a következő napokban még csapadékos, téli idő várható. Kedd estig a Dunántúlon és az Északi-középhegység térségében síkvidéken 2-5 cm, szerda reggelig további 2-5 cm hó várható.Szerda délelőttől - jelenlegi számítások szerint - a Dunántúl nyugati részeinek kivételével egyre nagyobb területen 0 fok felett alakul a hőmérséklet síkvidéken, így a hó gyarapodása síkvidéken egyre kisebb területen lesz jellemző. Várhatóan szerda reggeltől-éjfélig elsősorban a Dunántúl nyugati megyéiben lehet említésre méltó hó gyarapodás (lepel-5 cm)A csapadék halmazállapota változhat, egyre gyakrabban fagypont alatt maradhat a hőmérséklet, előfordulhatnak ködös területek is. Csökken a látótávolság, az úton lévő hó, vagy az úttestre lecsapódó nedvesség fagypont alatti hőmérsékletnél csúszóssá teszi az utak burkolatát.A téli csapadék – a hó, a havas eső, az ónos eső - a közlekedés során mindenki számára rejteget veszélyeket. A jeges úton a féktávolság tovább nő és csökken a jármű kormányozhatósága.Különös gondot kell fordítani a járdák síkosság mentesítésére is, melyet közterületen az önkormányzat, míg magánházak esetén a tulajdonos hajt végre.A csúszóssá vált utakon kerékpárral és gyalogosan is fokozottan óvatosnak kell lennünk!Mielőtt útra kelnek érdemes tájékozódni az időjárásról és az utak állapotáról.Az érvényben lévő meteorológiai riasztásokról, az aktuális útviszonyokról pedig a Magyar Közút információs portálján,olvashatnak.