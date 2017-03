Megy az eső, s micsoda meglepő: jön a szél a Kisalföldön, 20 fok is lehet

Várható időjárás hétfő estig



Keleten is megnövekszik a felhőzet, és a csapadék súlypontja is kelet felé helyeződik át. Éjfél után nyugat felől elkezdődik a felhőzet csökkenése, ekkor elsősorban a Dunától keletre lehet eső, az összefüggő csapadékzóna pedig kelet felé elhagyja az országot. Hajnalra a szélcsendes Alpokalján, Zalában foltokban köd képződik. Hétfőn napközben változóan felhős lesz az ég. A kissé felhős időszakok lesznek túlsúlyban, de főleg keleten időszakosan erősen felhős periódusok is várhatók. Helyenként - nagyobb eséllyel az Alföldön és az Északi-középhegység területén - fordulhat elő eső. Az északnyugati szelet eleinte néhol még erős széllökések kísérik, majd estére átmenetileg mindenhol mérséklődik a légmozgás. Hétfő hajnalban a Kisalföldön, napközben a Győr-Szeged vonal széles sávjában újra megerősödik a nyugatias szél.



A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2, 9 fok között alakul, az Alpokalján és Borsod-Abaúj-Zemplén megyében mérhetik az alacsonyabb, a Kisalföldön a magasabb értékeket. A legmagasabb nappali hőmérséklet hétfőn általában 16, 21 fok között valószínű, de Szabolcs-Szatmár-Bereg megye keleti részén 14, 15, a Dráva mellett 22 fok is előfordulhat.