Ma hőség, holnap eső - ilyen időjárásra készüljön augusztus 20-án

Az Országos Meteorológiai Szolgálatnak az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzése szerint Budapesten, Pest, Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Borsod-Abaúj-Zemplén, Csongrád, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg és Tolna megyében továbbra is elsőfokú figyelmeztetés van érvényben. Mint írták: szombaton a Dunántúl északnyugati felén már 25 Celsius-fok alatt, másutt még 25, 27 fok körüli átlaghőmérséklet valószínű.



A meteorológiai szolgálat honlapján kiemelték, hogy szombaton északnyugat felől markáns hidegfront éri el a Kárpát-medencét, amelynek hatására a délutáni órákban nagy lesz a hőmérsékleti kontraszt az ország északnyugati és délkeleti részei között. Északnyugaton már csak 30 fok alatti csúcshőmérsékletekre lehet számítani, míg keleten továbbra is marad a meleg, viszonylag száraz idő: nagyrészt 31-36 fok között alakulnak a maximumok. Késő estére többnyire 21-26, északnyugaton 16-20 fokig hűl le a levegő.



A figyelmeztetésben kitértek arra is, hogy szombaton a nap második felében elsősorban a Dunántúl délkeleti felén és a középső országrészben lehet néhol zivatar. Várhatóan estétől, késő estétől nyugat, északnyugat felől egy nagyobb kiterjedésű csapadékzóna alakulhat ki intenzív záporokkal, néhol zivatarral, lokálisan jelentősebb mennyiségű csapadékkal. Ugyanakkor hozzátették: heves zivatar nem valószínű.



A jelenlegi előrejelzés szerint vasárnap, az állami ünnepen kezdetben a Dunántúlon, majd a középső területeken, délután a Dunától keletre is eső, zápor, egy-egy zivatar várható, este főként a Tiszántúlon eshet még többfelé. Jelentős mennyiségű csapadékra lehet számítani. Emellett sokfelé erős, a Nyugat-Dunántúlon és zivatar környékén viharos lehet a szél. A leghidegebb órákban 14-20 fok lehet. Napközben 18-25 fokig melegszik a levegő (a tartósan borult, csapadékos helyeken lesz a leghűvösebb, a Tiszántúl keleti felén pedig még 25 fok fölé melegedhet a levegő).