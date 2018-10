Lassan enyhül a szárazság, az eddigieknél több eső várható a héten

Lassan enyhül a szárazság; a hét második felében az eddigieknél több eső várható - közölte az Országos Meteorológiai Szolgálat a honlapján. Mint kiemelték, a hosszan elhúzódó száraz időszak a kukorica betakarításának és a szőlő szüretelésének kivételével a mezőgazdaság minden területén károkat okoz. A még a szeptember eleji esők előtt elvetett repce fejlődése többfelé megállt a szárazság miatt. Az őszi búzából vannak ki nem kelt állományok is, ezeknek a csírázáshoz kiadós esőre lenne szükségük.



Az elmúlt hét közepén a korábbi száraz, napos, meleg időszakhoz képest változékonyabbra fordult az időjárás, de csak minimális, 2 milliméternél kevesebb eső esett, ennél többet csak kevés helyen mérhettek. Az elmúlt 30 napban jellemzően 30-40 milliméterrel hullott kevesebb eső az átlagosnál. Az országos átlagnál délnyugaton és egyes északkeleti tájakon jobb kicsivel a helyzet, az Alföldön, a Mátrától nyugatra, a Hegyalján és a Dunántúl jelentős részén azonban rendkívül száraz a talaj.



Ezen a héten meglehetősen változékony időjárás várható, sok felhővel, rövid napos időszakokkal, gyakran erős széllel.Csapadékra kedd estétől, főként szerdán lehet számítani. Az előrejelzések szerint 2 és 15 milliméter közötti mennyiségű eső valószínű az országban, a Dunántúl északi felén várható a több. További csapadék a hétvégén fordulhat elő, a mennyisége egyelőre bizonytalan. Szeles lesz az idő, keddtől minden nap élénk, többször erős szélre van kilátás, de szerdán és vasárnap viharos széllökésekre is számítani kell.



A hét első felében lesz hűvösebb, ekkor általában 10-15 fokos maximumhőmérsékletek várhatók, majd péntektől melegszik az idő, és a hétvégén a legtöbb helyen ismét 20 fok fölött alakul a maximumhőmérséklet. A leghidegebbnek a csütörtök és péntek hajnal ígérkezik, ekkor a szélvédett, fagyzugos területeken fagyok is lehetnek - jelezték.