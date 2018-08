Két budapesti melegrekord is megdőlt

Július utolsó két napján két melegrekord is megdőlt a fővárosban.



Az Országos Meteorológiai Szolgálat honlapján azt írta: mostanáig a július 30-ai legalacsonyabb minimumhőmérsékleti rekord 23,9 fok volt, amelyet 1994-ben regisztráltak Budapesten, a II. kerületben. Most hétfőn a "leghidegebb" órában is 24,7 fokot mértek Lágymányoson, így ez lett az új napi budapesti rekord.



A július 31-ei legalacsonyabb minimumhőmérsékleti rekord 24 fok volt, amit 1921-ben a Gellérthegyen mértek. Most kedden szintén Lágymányoson csak 24,4 fokig csökkent a levegő hőmérséklete, így ez lett az új rekord.



Szerdára az egész országra elsőfokú figyelmeztetést adott ki a meteorológiai szolgálat. Szerdán a hőmérséklet délután 28 és 34 fok között alakul. Késő estére 21 és 27 fok közé hűl le a levegő.



A jelenlegi előrejelzés szerint a hét további részében is folytatódik a kánikula.