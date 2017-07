Hétfőn még a hidegrekord dőlt meg, szerdára már a hőség miatt figyelmeztetnek

Az Országos Meteorológiai Szolgálat kedden a Facebook-oldalán számolt be arról, hogy július 17-én megdőlt a minimumhőmérséklet országos rekordja. A korábbi rekord 5,6 Celsius-fok volt, amelyet 1996-ban mértek Szécsényben. Hétfő hajnalban viszont a Nógrád megyei Zabaron 5,5 fokig csökkent a hőmérséklet - tették hozzá.



Az MTI-hez eljuttatott veszélyjelzésükben azt írták: kedd délután, este az Északi-középhegység vidékén (főként keleti felén) nem zárható ki egy-egy - kisebb területre korlátozódó - zivatar. Szerdán késő délután, este a Dunántúl északnyugati felén lehet egy-egy zivatar, de heves zivatar nem valószínű.



Kiemelték továbbá, hogy szerdán a napi középhőmérséklet a Dél-Alföldön és a Kisalföldön már több helyen 25 fok körül alakulhat. A tartós hőség veszélye miatt szerdára Bács-Kiskun, Békés, Csongrád és Győr-Moson-Sopron megyére elsőfokú figyelmeztetést adtak ki. Az előrejelzés szerint szerda hajnalra 12-17 fokig hűl le a levegő, de a magasabban fekvő tájakon melegebb is lehet. A legmagasabb nappali hőmérséklet 29 és 34 fok között lesz.



A következő napokban várhatóan tovább fokozódik a hőség, pénteken akár 37 fokig is felmelegedhet a levegő.