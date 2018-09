Véget ér a bringás `extrém sport´ a Tihanyi úton Győrben - fotók

A több városrészt összefűző "Tihanyi-tengelyt" a bringások télen is gyakran használják.

Amióta 2000-ben átadták a körforgalmat a Tihanyi út - Magyar utca - Földes utca csomópontban, komoly kihívással szembesültek a kerékpárosok és a helyi és helyközi buszmegállókban váró utasok. A bringások két rossz közül választhattak: vagy a főútra merészkedtek és az araszoló kocsisor, buszok között bíztak a szerencséjükben, vagy a járdán kerekeztek. A reggeli és délutáni csúcs idején utóbbi "extrém sportnak" számított, sokszor tolni nehéz volt a kerékpárt a buszmegállóknál."A körforgalom átadását követően több változatban vizsgáltuk a buszmegállós szakaszt a Tihanyi úton. Vagy a forgalmi sávokat kellett volna szűkíteni, vagy meg kellett volna szüntetni 20 parkolóhelyet az úttengelyének elhúzása érdekében. Egyik sem nyerte el a tetszésünket. Kézenfekvő lett volna már 2001-ben is a kórház területének részbeni igénybevétele. A közmű-vezetékek védelme érdekében ez akkor nem volt járható út. Mostanra átértékelődött a kórház közmű-ellátottsága, sok nyárfát kivágtak a kerítés mellől, tehát a kerékpárút helye adott lett. A kórházzal példaértékű együttműködési megállapodást kötött az önkormányzat. A terület a kórház tulajdonában marad, használati engedélyt kaptunk az új nyomvonalra. A teljes megvalósításig ősz végéig várni kell, de az útépítők és munkagépek már gőzerővel dolgoznak a helyszínen" - kezdte Máthé-Tóth Péter.A szakemberek a kórház kerítését ideiglenesen lebontották. Ha elkészül az új, 100 méter hosszú bringaút, másfél méterrel hátrább állítják vissza. A buszmegállók is "nagygenerálon" esnek át, a darabokra szedett elemekkel lesz munkája a lakatosoknak. "A Tihanyi úton idén három helyszínen korszerűsítjük a kerékpárutat, a kórház melletti szakasz elsőbbséget élvez. Teljes körű felújítást végzünk a járdán is. Kézi helyett gépi bedolgozással készül az aszfaltburkolat, így a kerékpárosokat nem rázza majd az aszfalt. Ritkán látni járdán, kerékpárúton aszfaltozó gépet, itt heteken belül megtörténik ez" - mondta a Győri Útkezelő Szervezet tájékoztatásért felelős mérnöke.A Tihanyi út - Kassák utca kereszteződésnél az útépítés miatt még legalább egy hónapig érvényben marad a. A szakemberek úgy számolnak, hogy november közepén kaphatják vissza a kerékpárosok a Tihanyi úton a Magyar utca és Vasvári Pál út közötti szakaszon az új utat. Emellett a Tihanyi út páratlan oldalán két szakaszt korszerűsítenek idén: az Ifjúság körúttól nagyjából az adyvárosi víztározó tóig, illetve a Földes Gábor utcától a Szigethy útig. A három etapon 700 méternyi bringaút újul meg. Ennek költsége 70 millió forint.