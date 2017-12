Vasárnaptól így juthat el Bécsbe vonattal - jó hír az ingázóknak

A 2017/2018-as vasúti menetrend december 10-én lép életbe, a változás leginkább a Budapest-Nagykanizsa, a Fonyód-Kaposvár, a Budapest-Kaposvár, a Miskolc-Hidasnémeti, a Püspökladány-Biharkeresztes és Budapest-Kelebia vonalon jelentős - közölte a MÁV szerdán.



A vasúttársaság tájékoztatása szerint megszűnik a nyomtatott menetrendkönyv, a menetrend a MÁV-csoport honlapján érhető el.

Menetrendváltástól új heti és havi nemzetközi bérleteket kínálnak a Győrből, Mosonmagyaróvárról és Hegyeshalomból Bécsbe ingázók számára. A bérleteket a regionális nemzetközi járatok mellett a távolsági vonatokon is igénybe vehetik az utasok, így akár a railjet, EuroCity vagy EuroNight nemzetközi járatokkal is korlátlanul utazhatnak.



Az eddig Nyíregyházáról Bécsbe közlekedő Hortobágy EuroCity útvonala Záhonyt is eléri, és közvetlen kocsit továbbít Kijev és Bécs között. Ennek köszönhetően új SparSchiene jegyeket vezetnek be erre a vonatra és viszonylatra. A kerékpárszállítási lehetőséget egész évben biztosítja a vasútvállalat a vonaton a nemzetközi forgalomban. Az Avala és a Lehár EuroCity-k esetében megszűnik az étkezőkocsi.



A Dacia nemzetközi gyorsvonatra a magyar – osztrák forgalomban már nem lesz kötelező helyjegyet váltani, Budapest és Bécs között pedig már a MÁV-START is közlekedtet közvetlen kocsikat. A kedvező utazási lehetőségek és az egységes díjszabási kínálat érdekében erre a vonatra is lehet olcsóbb SparSchiene-menetjegyeket váltani.

Hamarosan jegyvásárlási funkcióval bővül a Vonatinfó mobiltelefonos alkalmazás



A Vonatinfó nevű menetrendi és térképes utastájékoztatási alkalmazás 2015. márciusi indulása és az e-vonatjegyek 2016. novemberi bevezetése óta nagy volt az igény az utasok részéről, hogy a mobiltelefonos applikációban is lehessen jegyet vásárolni. A MÁV-START ezért bővítette ki a jegyvásárlási funkcióval igen népszerű, 500 ezer letöltést elért mobilalkalmazását. Egy gyors regisztrációt követően, okostelefonon akár pár kattintás is elegendő lesz, hogy bankkártyás fizetéssel vegyék meg a jegyeket az utasok. November elején elkezdődött a jegyvásárlási funkcióval bővített Vonatinfó alkalmazás androidos bétateszt verziója, amelyet az utasok – vagy akár az IT-szakértők – egyelőre korlátozott számban, ezren tölthettek le. Várhatóan 2018 tavaszáig teljes körben letölthető és használható lesz a jegyvásárlási funkció a Vonatinfó új verziójában, amely nem csak Androidon, de iOS-en is elérhetővé válik.